Quels sont les placements préférés des Français ?

Selon le Baromètre des placements Netinvestissement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur fond de réforme des retraites, les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher des alternatives pour augmenter leur pouvoir d'achat, une fois l'âge de la retraite atteint. La marketplace Netinvestissement.fr note ainsi une augmentation de 30% de demandes liées directement aux produits qui permettraient d'avoir un revenu supplémentaire.

Afin d'apporter une réponse précise quant aux solutions qui garantissent le meilleur rendement, Netinvestissement publie le baromètre des placements. Le baromètre des placements est un algorithme qui scrute, analyse et décrypte l'intégralité du web français : réseaux sociaux, forum, blogs, sites d'actualités, plateforme vidéo, pour repérer tous les centres d'intérêts des Français en matière de placements...

En 2019, les Français ont investi plus de 22 milliards d'euros dans l'assurance vie

Souvent confondue avec les assurances décès, l'assurance-vie, constitué dans sa grande majorité de fonds en euros, est une solution d'épargne permettant de faire fructifier un capital existant ou de le constituer progressivement. Elle reste d'ailleurs le placement préféré des Français grâce, entre autres, à sa souplesse. Cependant, si une assurance vie offre de la sécurité, elle apporte de faibles rendements, ceux-ci enregistrant une baisse continue depuis plusieurs années...

Le baromètre des placements de Netinvestissement montre que les Français ont investi en 2019 au total plus de 22 milliards d'euros dans l'assurance vie avec un rendement moyen de 1,8%.

Le cabinet confirme également que l'intérêt des particuliers pour l'assurance vie ne cesse de croître : Netinvestissement a noté 117.000 discussions effectuées par les Français sur Internet liées directement aux placements dans ce support et 60% d'entre eux en ont une image très positive.

Le rendement moyen d'une location meublée en France s'élève à 4,5% par an

Après l'assurance vie, les investisseurs français se tournent le plus souvent vers des placements dans l'immobilier, la pierre étant toujours considérée comme une valeur sûre et jouissant d'une image positive de 64% de la population.

En effet, un investissement immobilier comporte de nombreux avantages, notamment fiscaux, qui font de ce placement une solution de premier ordre dès que l'on cherche à préparer sa retraite. Et même si, dans l'opinion collective, "on ne peut pas mal investir dans l'immobilier" et que ce dernier permet un rendement moyen annuel de 4.5%, il existe cependant de fortes disproportions selon les villes...

Trio gagnant

Netinvestissement répond à cette question dans son dernier baromètre, en dressant une carte de France des villes les plus sollicitées... Ainsi, sans surprise, c'est Paris qui se place dans le top des recherches des investisseurs français, suivie de Toulouse.

Le cabinet Netinvestissement note également une forte appétence pour Nantes, Angers et Tours qui dépassent désormais Bordeaux. Cette dernière a enregistré une très forte hausse de prix de l'immobilier et est devenue moins accessible pour un investisseur moyen qui, selon le baromètre de Netinvestissement, affiche un revenu annuel de 70.000 euros...