Quels sont les pays où les frais de retrait d'espèces sont les plus élevés ?

Retirer de l'argent au distributeur coûte très cher dans certains pays...

(Boursier.com) — Quels sont les pays où les frais de retrait d'espèces sont les plus élevés ? L'Argentine est le pays le plus coûteux, selon une étude réalisée par le groupe Wise dans 173 pays. Concrètement, pour un retrait de 200 euros, les Français ne touchent en moyenne que 168 euros, avec des frais à 16%. Le podium est complété par Sao Tomé-et-Principe, un Etat insulaire proche de l'Equateur, avec des frais à 9,98%, et par l'Islande (8,8%).

En Europe, la Turquie arrive en deuxième position avec 3,5% de frais au distributeur automatique de billets. La troisième place revient à l'Albanie avec 1,81%. Suit ensuite la République tchèque avec 1,57%.

Mieux vaut donc bien se renseigner avant de retirer de l'argent au distributeur... Il peut être plus économique de le faire avant le départ, et en tous les cas préférable d'éviter le bureau de change de l'aéroport. "Vérifiez les frais que votre fournisseur de carte vous facture. Bien que la plupart des fournisseurs autorisent les retraits à l'étranger, ceux-ci sont généralement très coûteux", conseille Wise dans un communiqué. Le groupe rappelle que certains fournisseurs peuvent offrir des retraits gratuits à l'étranger jusqu'à un certain seuil.