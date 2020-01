Quels sont les pays où la retraite est la plus "agréable" ?

Les retraités français seraient très pénalisés par le coût de la vie et le niveau d'imposition.

(Boursier.com) — En cette période de contestation contre le projet de réforme des retraites, le magazine US News vient de publier un classement des meilleurs pays au monde où les retraités vivent le mieux. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suisse occupent les trois premières places de ce palmarès.

Pour réaliser ce classement, le site américain s'est basé sur plusieurs critères : la qualité de la vie, la douceur du climat, l'efficacité du système de santé public, le coût de la vie, le niveau d'imposition... Pour chacun de ces domaines, le magazine a alors attribué une note allant de 0 à 10 (plus la note est élevée, plus c'est une bonne chose pour les retraités).

Dans le top 10, on retrouve notamment l'Espagne (4ème), le Luxembourg (5ème) et le Canada (6ème). Sur les 73 pays qui ont été passés en revue, la France, elle, n'est qu'à la 18ème place du classement mondial (22ème en 2019).

Les retraités français pénalisés par le coût de la vie et niveau d'imposition

Cette position mondiale, l'Hexagone la doit notamment au coût de la vie et au niveau d'imposition, jugé "trop élevé" d'après US News. Pour ces deux critères, il a obtenu les très mauvaises notes de 0,1 et 0,5 sur 10 respectivement. La France a également obtenu 5 sur 10 pour son climat agréable.

A noter que le Portugal, où de nombreux Français ont choisi d'aller passer leur retraite, occupe la 7ème place du classement mondial. Le pays est notamment plébiscité pour son climat agréable, mais n'a obtenu que 1,1 sur 10 concernant son niveau d'imposition.

Plus simple d'être propriétaires pour les retraités français

La France s'est toutefois démarquée dans un domaine. Pour les retraités français, il serait en effet plus simple d'être propriétaires (8,2 sur 10) qu'au Portugal (5,3 sur 10). La qualité de vie serait également meilleure (5,6 sur 10, contre 4,6 sur 10 au Portugal), mais à condition d'avoir des moyens plus élevés que ceux du retraité moyen, précise US News.

Au niveau européen, les résultats sont tout aussi mitigés pour l'Hexagone qui n'arrive qu'à la 13ème place, derrière la Suisse, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore l'Italie.