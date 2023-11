Quels sont les mots de passe les plus utilisés par les Français ?

"123456789", "azerty" et "admin" sont en tête, d'après une étude réalisée par Nordpass.

(Boursier.com) — Malgré les appels à la vigilance, de nombreux Français ne font toujours pas d'effort pour leur mot de passe. "123456" est celui qui est actuellement le plus choisi, selon le dernier classement de l'entreprise Nordpass. Problème : il faut moins d'une seconde pour le déchiffrer, tout comme pour les autres mots de passe gagnants, à savoir "123456789", "azerty", "admin" ou "1234561", qui constituent le top 5. Suivent "azertyuiop", "loulou", "000000" ou encore "doudou" et "password".

Pour mettre au point ce palmarès, NordPass explique avoir analysé, en partenariat avec des chercheurs indépendants, les mots de passe d'une base de données de 6,6 To. Ces derniers ont été dérobés par divers logiciels malveillants, tels que Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult et Cryptbot. "Les journaux des logiciels malveillants contiennent non seulement les mots de passe, mais aussi le site web source. Les chercheurs ont classé les mots de passe les plus populaires par type de plateforme et ont partagé les résultats statistiques agrégés avec NordPass", peut-on lire dans un communiqué.

🔐 Unveiling the Champion of the most common passwords in 2023 🏆 > >Hint: What do you get when you combine the first digits in sequential order? The answer lies in the most common password of the year. > >Find out who topped the leaderboard! But please, don't get inspired.💡

— NordPass (@NordPass), via Twitter

L'étude montre aussi que les internautes laissent parler leurs goûts et leurs passions quand il s'agit de trouver un mot de passe pour leur adresse mail, leur compte de plateforme vidéo ou de réseau social : "marseille", "cheval", "soleil", mais aussi "chouchou" font ainsi partie des autres mots les plus observés. Avec une efficacité très basse en termes de sécurité, puisqu'il faut entre une seconde et une minute pour les démasquer.