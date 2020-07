Quels sont les jobs d'été les mieux payés en 2020 ?

Quels sont les jobs d'été les mieux payés en 2020 ?









Les secteurs qui recrutent le plus, tels que la grande distribution ou la logistique, ne sont pas forcément les plus rémunérateurs, selon un classement de la plateforme de recrutement par l'intérim Qapa...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour de nombreux jeunes cette année, trouver un job pour cet été peut s'avérer plus compliqué avec la crise sanitaire. De nombreux salariés préfèrent "rester au travail et annuler leurs congés, étant dans l'incapacité de partir à l'étranger et ne souhaitant ou ne trouvant pas d'endroits où passer des vacances en France", explique Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de la plateforme de recrutement par l'intérim Qapa.

Malgré l'incertitude des professionnels, certains secteurs se distinguent toutefois et recherchent de nombreux saisonniers pour "remplacer les personnes qui ont travaillé pendant le confinement et qui veulent une pause bien méritée", a-t-elle ajouté.

Selon le baromètre de l'emploi dédié aux jobs d'été de Qapa, basé sur les données en mai et juin du ministère de l'Agriculture, de l'Association nationale des industries alimentaires, de la plateforme "Mobilisation Emploi, la grande distribution, la logistique et l'industrie agroalimentaire sont les secteurs qui recrutent le plus pour cet été 2020. Mais ce ne sont pas forcément les plus rémunérateurs...

Les postes de voiturier et de barman sont les mieux payés

Selon Qapa, certains jobs d'été permettraient d'avoir le salaire d'un cadre, mais ils sont beaucoup plus rares. En effet, les postes de voiturier (avec un salaire allant de 1.800 à 3.500 euros brut par mois, pourboire inclus, à condition bien sûr d'avoir obtenu son permis B) et de barman (de 2.000 à 3.000 euros brut par mois), sur une base de travail supérieure à 35 heures par semaine, sont les mieux payés, mais ils sont également ceux qui proposent le moins d'offres.

Dans le secteur de l'hôtellerie/restauration, certains jobs restent également très avantageux pour les étudiants. Un cuisinier peut espérer 2.800 euros par mois s'il a les qualifications. Les postes de plagiste (1.550 à 2.500 euros) et serveur (1.550 à 2.400) sont aussi bien placés en termes de rémunération.

L'hôtellerie/restauration dans l'expectative

Si le secteur conserve de gros besoins de saisonniers, il n'a pas encore lancé beaucoup d'offres en attendant de savoir quel sera le flux de réservation, précise l'étude. En effet, les professionnels préfèrent rester dans l'expectative, alors qu'ils se demandent encore si les touristes, et en particuliers les vacanciers étrangers, seront au rendez-vous.

Les métiers de vendangeur (1.550 à 2.200 euros brut par mois sur une base de travail supérieure à 35 heures par semaine), préparateur de commande (1.550 à 2.100 euros), employé hôtellerie (1.550 à 2.100 euros), fille au pair (1.550 à 1.900 euros) et ouvrier agricole (1.550 à 1.900 euros) font également partie du top 10 des jobs d'été les mieux payés en 2020...