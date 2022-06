Quels sont les jobs d'été les mieux payés ?

Suivez les bons plans !

(Boursier.com) — QAPA , la solution digitale Adecco, dévoile en cette fin de mois de juin son baromètre de l'emploi dédié aux jobs d'été 2022. Un classement qui montre une importante proportion de métiers dans l'hôtellerie/restauration mais également de nouveaux postes dans le secteur des transports...

Classement des jobs d'été les mieux payés en 2022

Cette année, le secteur de l'hôtellerie/restauration représente la plus grande majorité des jobs d'été les mieux rémunérés avec des postes de voituriers dont les salaires sont compris entre 1800 et 3.500 euros, de barmen entre 1.800 et 3.000 euros, mais aussi serveurs entre 1.650 et 2900 euros ou encore cuisiniers avec 1.800 et 2.800 euros.

Si cet été les professionnels sont beaucoup moins dans l'expectative et attendent avec impatience les touristes, il reste encore de nombreux postes vacants et d'importantes difficultés de recrutement...

Une nouveauté pour ce classement 2022, le job de "péager" qui fait son apparition à la troisième place pour des salaires compris entre 1.800 et 3.000 euros, notamment à cause du travail de nuit.

(sources compilées pour les mois de mai et juin 2022 sur Qapa.fr)ClassementPostesSalaires bruts mensuelsInformations complémentairesNo1Voiturier1 800EUR à 3 500EURBase de travail supérieure à 35h/semaine et pourboiresNo2Péager1 800EUR à 3 000EURAvec travail de nuitNo3Barman1 800EUR à 3 000EURBase de travail supérieure à 35h/semaineNo4Serveur1 650EUR à 2 900EURAvec les pourboiresNo5Cuisinier1 800EUR à 2 800EUR No6Hôtesse sur un yacht2 000EUR à 2 500EUR No7Plagiste1 700EUR à 2 400EURAvec les pourboiresNo8Billettiste1 600EUR à 2 130EUR No9Réceptionniste1 600EUR à 2 000EURBase de travail supérieure à 35h/semaineNo10Bagagiste1 600EUR à 2 000EUR No11Vendangeur1 600EUR à 2 000EURBase de travail supérieure à 35h/semaineNo12Préparateurs de commandes1 600EUR à 2 000EURBase de travail supérieure à 35h/semaineNo13Surveillant de baignade1 600EUR à 2 000EUR No14Animateur1 600EUR à 2 000EUR No15Jeune fille Au Pair1 600EUR à 1 900EURAvantage logement

