Quels ont été les sujets les plus recherchés sur Google en 2023 ?

IA, punaises de lit et Barbie au programme...

(Boursier.com) — Intelligence artificielle, punaises de lit ou guerre en Israël... Google a dévoilé lundi les tendances de requêtes les plus populaires en France ces douze derniers mois. Côté actualités, le moteur de recherche a été d'abord utilisé pour obtenir des informations sur ChatGPT - les internautes ont posé beaucoup de question sur le robot conversationnel mis au point par OpenAI.

Viennent ensuite la "Guerre Israël Hamas", la disparition du petit Emile au mois de juillet, la tempête Ciaran et la disparition de Lina. "Motion de censure", "Sous-marin Titanic", "Séisme Maroc", "Pierre Palmade accident" et "Arras" sont les autres entrées les plus enregistrées côté actualité...

La guerre Israël-Hamas fait partie des sujets qui ont le plus intéressé les Français, avec de nombreuses questions posées depuis son démarrage en octobre : "le Hamas c'est quoi ?", "un kibboutz c'est quoi"; "où se trouve la Palestine", "pourquoi la guerre en Israël" ou encore "pourquoi le Hamas attaque Israël" en font partie...

Inflation et punaises

Du côté de la vie quotidienne, l'inflation reste bien présente, avec de nombreuses questions consacrées à l'énergie : "comment utiliser le chèque énergie", "comment demander la prime carburant" ou "comment trouver de l'essence"...

Les punaises de lit se sont également invitées dans la vie des Français : "comment se débarrasser des punaises", "comment savoir si on a des punaises de lit"... La panique a fait son apparition au coeur de l'été.

Côté disparitions en 2023, les internautes ont en priorité fait des recherches sur Jane Birkin, Matthew Perry, Marwan Berreni, Tina Turner et Guillaume Bats... Côté grands écrans, Oppenheimer, Barbie, Avatar 2, Asterix et Obelix et Creed 3 sont les films qui ont le plus passionné les Français.

Google fait aussi le point sur les questions les plus posées, avec encore une fois quelques interrogations à la clé... "Comment est mort Mickey Mouse ?", "Motion de censure c'est quoi ?", C'est quoi le 49.3 ?", "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?" et "Qui a gagné l'eurovision 2023 ?" étaient au programme cette année...