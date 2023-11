Quelles sont les professions qui inspirent le plus confiance aux Français ?

Ipsos a publié le Global Trustworthiness Index 2023, qui mesure la confiance des citoyens dans 31 pays à travers le monde...

(Boursier.com) — Médecins , scientifiques, politiciens... Chaque année, Ipsos mène une étude mondiale sur la confiance que les citoyens accordent aux professions qui composent la population. Comme le révèle le Global Trustworthiness Index 2023, publié lundi par l'institut de sondage et relayé par 'Les Echos', les métiers liés à la mission de protection se placent en tête du classement, suscitant une forte adhésion chez les Français.

Malgré les controverses liées à la pandémie de Covid-19, avec notamment les débats sur les vaccins, les médecins et les scientifiques conservent des taux de confiance élevés cette année, avec des taux de confiance respectifs de 64% et 59%, tandis que les taux de méfiance s'élèvent à seulement 11% et 12%, précise l'enquête menée auprès de citoyens de 31 pays à travers le monde, dont environ 1.000 dans l'Hexagone. Ces chiffres dépassent les moyennes mondiales.

Si le système éducatif est souvent critiqué en France, les enseignants se placent, de leur côté, sur la troisième marche du podium, 52% des personnes sondées les estimant dignes de confiance, soit une progression de quatre points en cinq ans.

La confiance envers la police atteint son niveau le plus bas depuis cinq ans

En quatrième position, les militaires recueillent 49% de taux de confiance en 2023. Ces derniers sont mieux perçus en France qu'à l'étranger, mais leur popularité connaît tout de même un déclin, alors que 55% des Français leur faisaient confiance en 2018, et 52% en 2021.

Sans surprise, la perception des policiers est mitigée. Avec 47% de taux de confiance, la confiance envers la police atteint son niveau le plus bas depuis cinq ans, alors que le climat social en 2023 a notamment été marqué par des manifestations contre la réforme des retraites, et des émeutes à la suite de la mort de Nahel, tué par un agent de police avec son arme de service.

Plus loin dans ce classement des niveaux de confiance, les Français mentionnent ensuite leurs compatriotes (38%), juste devant les magistrats (37%) et les fonctionnaires (37%). A noter que la France est en tête des pays ayant le plus confiance envers les fonctionnaires, devant Singapour et l'Inde.

Plus de 6 Français sur 10 n'ont pas confiance dans les dirigeants politiques

Dans le classement inversé, qui répertorie les professions suscitant le plus de méfiance chez les Français, les politiciens occupent la première place : 61% des Français interrogés disent ne pas avoir confiance dans les dirigeants politiques. Ils sont suivis de près par les publicitaires (60%). La France se distingue même comme étant le pays le plus méfiant envers les publicitaires, alors que la moyenne mondiale est de 43%.

Viennent ensuite les membres du gouvernement (57%), puis les banquiers (47%). Les religieux (41% de méfiance), les journalistes (40%) et les présentateurs de télévision (39%) sont également cités dans ce classement...