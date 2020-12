Quelles sont les personnalités les plus influentes en Europe dans le secteur de la "tech" ?

Pour la première année, le rapport de Tyto PR inclut un top 100 France et des personnalités françaises ont intégré le top 500 européen...

(Boursier.com) — Tyto PR, agence européenne de relations presse, dévoile aujourd'hui la quatrième édition de sa Tyto Tech 500 Power List, révélant les personnalités les plus influentes dans le secteur de la tech en Europe, ainsi que le 'top 100 français'.

Voici le top 10 des personnalités les plus influentes dans la tech en France :

Claire Calmejane - Société Générale Arnaud Caudoux - BPI France Olivier Jaillon - La Parisienne Assurances Caroline Lamaud - Anaxago Laurent Ach - RAKUTEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PARIS Florence Trouche - Facebook Emmanuel Hosanski - MANOMANO Yohan Grember - MANOMANO Cédric O - Gouvernement Gilles Grapinet - Worldline

69 des influenceurs classés dans le top 100 français sont les dirigeants d'entreprise, en faisant la typologie la plus représentative dans le classement, devant les journalistes (27 influenceurs), les représentants politiques (2) et les universitaires (2).

Au total, 10 sous-secteurs différents sont représentés dans la liste, de la GreenTech à la FoodTech en passant par le l'IA et le Machine Learning ou encore la BioTech. Parmi les secteurs les plus représentés dans le top 100 français, on retrouve la BioTech (14 influenceurs), la FinTech (11) et l'IA et le Machine Learning (10).

Les femmes très minoritaires

Dans le classement européen Tech 500 Power List (regroupant les trois pays - France, Allemagne et Royaume-Uni - les femmes sont très minoritaires. Le Royaume-Uni et la France sont en tête en termes de représentativité avec respectivement 28% et 27% du classement étant féminin. L'Allemagne est en queue de peloton, avec moins d'une femme sur cinq (19%) parmi les personnes influentes...

La liste de cette année a incontestablement été influencée par les événements et les conversations autour de la pandémie, ainsi que sa couverture médiatique - comme en témoigne notamment le nombre de journalistes qui ont fait partie du 'top 100' français cette année. Dans le haut du classement, la présence massive de dirigeants d'entreprises est également un signe de leur influence grandissante et donc des préoccupations des Français sur la situation économique du pays. L'évolution de la pandémie et son impact économique se démontrent par ailleurs par la forte représentativité des secteurs de la BioTech et de la FinTech dans ce classement déclare Brendon Craigie, co-fondateur et managing partner de TytoPR.

Il est encourageant de constater la croissance constante des technologies vertes ces dernières années. Le développement durable n'a cessé de gagner en importance, et il est bon de voir le secteur technologique se concentrer sur le développement de solutions durables qui peuvent notamment contribuer à lutter contre le changement climatique. L'une des préoccupations est qu'après trois années consécutives de progrès en termes de représentation et d'importance des femmes influentes en France, en 2020, nous avons vu la représentation des femmes chuter pour la première fois".

Méthodologie

Tyto PR a collaboré avec le cabinet de recherche Delineate pour développer une méthodologie qui identifie et suit les influenceurs technologiques dans 15 sous-secteurs et huit groupes d'influence en France. Cette méthodologie englobe l'influence de l'individu, sa marque, sa présence sur les réseaux sociaux et bien sûr le earned media ainsi que les interventions en public. Dans cette méthodologie, l'influence est une mesure de l'impact qu'un individu a dans la conversation d'un sous-secteur technologique ou d'une technologie en général.

