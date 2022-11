Quelles sont les entreprises préférées des Français ?

Selon une étude menée par le cabinet Eight Advisory et l'Ifop pour le 'JDD', Decathlon reste l'entreprise la plus appréciée des Français.

(Boursier.com) — Les préférences déjà affirmées lors des éditions précédentes se confirment... Selon le baromètre réalisé par Eight Advisory et l'Ifop*, révélé par le 'Journal du dimanche', Decathlon reste haut perché dans le coeur des Français. Le distributeur spécialisé dans le sport et les loisirs domine, pour la troisième année consécutive, le palmarès des 50 entreprises françaises les plus admirées.

Six critères d'appréciation ont été pris en compte pour établir ce classement : la performance, la responsabilité environnementale, l'innovation, la capacité à donner une bonne image de la France, la contribution au quotidien des Français et la marque employeur (si cette entreprise donne envie d'y travailler ou non).

Decathlon arrive en tête dans toutes les catégories du sondage et atteint la note de 12 sur 20. Les Français estiment que l'enseigne nordiste est plus active notamment pour améliorer leur quotidien que le laboratoire pharmaceutique Sanofi et plus innovante que le constructeur aéronautique Airbus.

Peugeot garde sa deuxième place

Le podium est complété par Peugeot qui conserve sa deuxième place cette année, et Leclerc qui a ravi la troisième marche à EDF en 2020. Leroy Merlin reste quatrième. Le secteur automobile semble bien représenté dans le classement de cette année : Renault parvient à se hisser en cinquième position, tandis que Citroën passe du 12ème au neuvième rang.

"Les marques automobiles bénéficient aussi de leurs efforts sur le développement de la voiture électrique", a expliqué au 'Journal du Dimanche' Stéphane Nénez, associé au sein du cabinet Eight Advisory.

Le luxe à la peine

Certaines entreprises se distinguent. Les magasins Grand Frais décroche la 24ème place du palmarès, soit 11 de mieux que l'an dernier. De son côté, la plateforme de covoiturage Blablacar est 26ème, ce qui représente une progression de 16 places.

A l'inverse, certains groupes sont à la peine dans le classement 2022. Le secteur du luxe est particulièrement concerné : Louis Vuitton perd de 14 places cette année, et se positionne alors au 47ème rang. Chanel, qui se place 28ème, perd 8 places. Quant au sellier Hermès, il chute à la 50ème place après avoir dégringolé de 6 places.

*L'étude a été menée du 21 au 28 septembre auprès d'un échantillon de 3.011 personnes représentatives de la population française, âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.