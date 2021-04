Quelles sont les entreprises les plus innovantes au monde ?

Aune entreprise française ne figure dans le classement annuel des 50 entreprises les plus innovantes du Boston Consulting Group...

(Boursier.com) — Les entreprises françaises brillent... par leur absence ! Le Boston Consulting Group (BCG) a dévoilé ce jeudi l'édition 2021 du classement des 50 entreprises les plus innovantes dans le monde. Alors qu'en 2018, Orange, Axa ou encore Renault faisaient encore partie du palmarès, plus aucune entreprise française ne figure dans le top 50.

Ce classement repose sur un sondage mené auprès de 1.600 dirigeants d'entreprises du monde entier, issus de toutes les industries. Ils ont été interrogés au dernier trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.

Selon le directeur associé au BCG Mikaël Le Mouëllic, interrogé par 'Les Echos', ce résultat s'explique par la façon dont est abordée l'innovation en France. "L'innovation est classée dans le Top 3 des priorités par 88% des dirigeants français interrogés cette fois-ci, contre 69% la fois précédente", a-t-il souligné.

Pfizer dans le top 10

Dans ce contexte d'épidémie de Covid-19, 10 entreprises du secteur pharmaceutique figurent dans le classement de cette année, contre quatre en 2020 et seulement une en 2010. Le laboratoire américain Pfizer, qui a mis au point un vaccin et annoncé le lancement de deux médicaments pour lutter contre le coronavirus, fait son entrée dans le top 10. Johnson & Johnson est 20ème, tandis qu'AstraZeneca est en 49ème position et Moderna en 42ème.

Mais les géants américains de la tech restent, sans surprise, ceux qui monopolisent les premières places : Apple est en tête, suivi d'Alphabet (2ème), d'Amazon (3ème), de Microsoft (4ème) et Tesla (5ème). Dans le reste du top 10, on retrouve quatre autres entreprises du secteur de la technologie : Samsung (6ème), IBM (7ème), Huawei (8ème) et Sony (9ème).

Plusieurs entreprises chinoises

En plus de Huawei, le classement de cette année établi par le BCG intègre également d'autres entreprises chinoises : Alibaba (14ème), Tencent (26ème) et Xiaomi (31ème).

Ainsi, les secteurs les plus représentés sont le pharmaceutique (10 entreprises), la technologie (9) et les biens de consommation (8). Ikea se place 32ème, Fast Retailing (Uniqlo) est 33ème et Inditex (Zara) 41ème...