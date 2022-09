Quelles sont les enseignes alimentaires préférées des Français ?

Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Bonial, Leclerc reste l'enseigne de grande distribution préférée des Français...

(Boursier.com) — Plutôt Carrefour, Intermarché ou Leclerc ? Dans ce contexte inflationniste, les ménages ont dû modifier quelques comportements d'achats, mais qu'en est-il de leurs enseignes favorites pour faire leurs courses ? Déjà vainqueur l'an dernier, Leclerc reste cette année l'enseigne alimentaire préférée des Français, selon une étude d'OpinionWay pour le spécialiste de la publicité ciblée sur mobile Bonial, publiée fin septembre et réalisée auprès de plus de 5.000 utilisateurs de l'application représentatifs de la population.

L'enseigne de grande distribution de Michel-Edouard Leclerc a même accru sa popularité auprès des consommateurs sur un an, avec 24,4% des sondés qui la placent en première position parmi les enseignes dans lesquelles ils se sont déjà rendus. Sur les deux autres marches du podium, on retrouve Carrefour (pour 17,3% des personnes interrogées) puis Lidl (11,4%). Intermarché est en quatrième position des enseignes alimentaires préférées des Français (10,7%). Viennent ensuite Auchan (7,7%) et Système U (7,6%).

En septième position, on retrouve Grand Frais (4,2%), puis Aldi (2,5%) et Picard (2%). De son côté, Casino gagne une place par rapport au classement établi l'année dernière et se retrouve ainsi en dixième position des enseignes préférées des Français cette année (1,7%).

"Les consommateurs se révèlent encore plus multi-fidèles"

Sans surprise, E.Leclerc est également l'enseigne où les consommateurs effectuent majoritairement leurs achats (24% des sondés). Concernant l'image-prix, c'est Lidl qui décroche la première place du palmarès (avec une note attribuée de 7,8). E.Leclerc arrive deuxième (7,6) et Aldi clôt ce le podium (7,4). Lidl, E.Leclerc et Aldi sont les enseignes perçues comme les plus attractives en termes de prix.

"De part ce contexte inflationniste, les consommateurs se révèlent encore plus multi-fidèles que l'année dernière et fréquentent désormais en moyenne 5 enseignes pour réaliser leurs courses alimentaires", analyse l'étude, observant qu'en 2022, "les Français optimisent leur budget en recherchant davantage les meilleurs prix et promotions et n'hésitent pas à changer leur quotidien en faisant preuve de sobriété alimentaire".

Les comportements d'achats de produits alimentaires changent

Ainsi, l'enquête note que 82% des Français ont modifié leurs comportements d'achats de produits alimentaires face à la hausse des prix. Près de 7 sondés sur 10 (67%, +8 points) considèrent les prix comme "très importants" pour choisir le lieu où faire ses courses, devant le choix des produits (56%, +3 points) et l'accessibilité (56%, +4 points).

Par ailleurs, 88% des Français souhaitent être informés des prix et promotions des enseignes alimentaires, 63% (+ 5 points) souhaitent être informés des prix et promotions sur le digital, 43% (-1 point) via des prospectus distribués en boîte aux lettres et 26% (-1 point) via des prospectus disponibles en magasin...