Quelles sont les aspirations de voyages des Français "post-covid"

France, Espagne, Etats-Unis : 'Top 3' des destinations que les Français souhaiteraient visiter ou revisiter en 2021

(Boursier.com) — Alors que cela fait maintenant un an que la crise sanitaire a commencé, les envies d'évasion se font plus que jamais sentir... Afin d'encourager les Français à se projeter, malgré les incertitudes, le groupe The Ascott Limited (Ascott) a souhaité en savoir plus sur leurs aspirations de voyage* et plus précisément sur leurs prochaines destinations...

En matière de destination, un peu échaudés par la fermeture des frontières, ils sont une majorité à souhaiter rester sur le continent européen (53%) et à vouloir visiter la France (45% des répondants), juste devant l'Espagne (37%) et pour les plus ambitieux, les Etats-Unis (28%), destinations proposées par le groupe Ascott.

Métropoles en tête

Concernant la typologie de séjour, les destinations urbaines de type grandes métropoles ou capitales semblent l'emporter (53%) et c'est en priorité en couple qu'ils envisagent ce premier voyage post-Covid 19 (51%)...TOP 10 des destinations que les Français souhaiteraient visiter ou revisiter *

1. France - 45%

2. Espagne - 37%

3. Etats-Unis - 28%

4. Irlande - 27%

5. Thaïlande - 26%

6. Royaume-Uni - 25%

7. Australie - 22%

8. Autriche - 19%

9. Allemagne - 18%

10. Pays-Bas - 16%

* Méthodologie : enquête menée auprès de la base opt-in d'Ascott entre le 21 et le 27 janvier - 950 répondants résidant en France, entre 18 et 65 ans.