Quelles sont les 25 entreprises qui offrent les meilleures perspectives de carrière en France ?

Orange, Capgemini et... la SNCF occupent les trois premières places.

(Boursier.com) — LinkedIn a publié son classement "LinkedIn Top Companies 2021" pour la France. Ce classement annuel destiné aux professionnels recense les meilleures entreprises pour faire évoluer sa carrière et développer ses compétences. Malgré la crise sanitaire, une large majorité des 25 entreprises figurant dans la liste 2021 prévoient de recruter cette année, avec plus de 80.000 postes ouverts...

Orange (télécoms) arrive en tête du classement cette année, suivie par Capgemini (technologies et services de l'information), SNCF (transports), Thales (technologies et services de l'information) et ENGIE (environnement et énergies renouvelables). La liste est dominée par les banques : 3 d'entre elles figurent dans le top 10 (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole), les services numériques et le secteur de l'industrie...

Top 25 des LinkedIn Top Companies 2021 pour la France

"Face au contexte inédit de crise sanitaire et économique, les salariés sont au coeur des préoccupations de ces entreprises, explique Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction chez LinkedIn France. Le classement LinkedIn Top Companies continue d'être un guide de référence pour les professionnels, qui leur permet d'identifier les entreprises offrant les meilleures opportunités de carrière. Et bonne nouvelle pour celles et ceux actuellement sans emploi ou à la recherche de leur prochain emploi, une large majorité des entreprises de cette liste embauchent, avec plus de 80.000 postes à pourvoir en France en 2021, notamment des jeunes diplômés. Elles offrent aussi de nombreuses opportunités pour continuer à apprendre et développer ses compétences dans un monde en évolution permanente."

Les 25 entreprises sont donc : Orange, Capgemini, SNCF, Thales, ENGIE, BNP Paribas, Safran, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, AXA, Groupe Renault, Société Générale, LVMH, Sanofi, Vinci, Bouygues, L'Oréal, Total, Dassault Systèmes, Sopra Steria, Faurecia, Schneider Electric, NXP Semiconductors, Stellantis et Atos.

Les principales tendances de la liste " Top Companies " en France...

Il convient de noter pour commencer la présence forte dans le classement de fleurons industriels, tels que Safran, Renault, Sanofi, Faurecia, Schneider Electric ou Stellantis, qui représentent près d'1/3 des "Top Companies" et reflètent la place toujours croissante de l'industrie dans l'économie du pays.

Les profils les plus recherchés au sein des Top Companies 2021 sont : 1) Conseiller clientèle en banque 2) Commercial 3) Chef de projet 4) Chargé et responsable RH 5) Data analyst

Ces entreprises s'engagent pour l'emploi des jeunes dans le contexte de la pandémie de Covid-19, avec plusieurs milliers de postes ouverts en 2021 pour des jeunes diplômés qui souhaitent démarrer leur carrière ou des étudiants à la recherche de stages et d'alternances...