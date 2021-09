Quelles perspectives pour le secteur des semi-conducteurs ?

Malgré la pénurie mondiale dans un contexte de hausse de la demande liée à la pandémie de Covid-19, le secteur des semi-conducteurs pourrait bien disposer des bases nécessaires à sa croissance sur les prochaines années...

(Boursier.com) — Entre forte croissance et pénurie... Alors que le marché des puces électroniques affiche déjà des performances impressionnantes en Bourse, avec un indice SOX (composé de sociétés américaines de semi-conducteurs) en hausse de 375% au cours des 5 dernières années, le secteur devrait profiter ces prochaines années d'un environnement toujours favorable, avec une demande solide émanant notamment de l'usage croissant d'appareils amenés à être de plus en plus " smart ", ainsi que des entreprises et des industries en pleine transition vers la 5G, l'intelligence artificielle et les solutions hébergées dans le cloud.

En 2021, les semi-conducteurs pourraient représenter un marché de 522 milliards de dollars. Et il devrait croître de 8,6% par an, pour atteindre 800 milliards de dollars d'ici 2028...

Plusieurs acteurs majeurs du secteur se démarquent. On peut notamment citer Nvidia, pionnier californien de la conception des GPU (Graphics Processing Units), utilisés pour miner des cryptomonnaies et traiter des tâches d'apprentissage automatique dans les centres de données. En Europe, Soitec, qui équipe la totalité des smartphones avec sa technologie, parait de son côté bien positionné pour bénéficier de la forte montée en puissance de la 5G.

Malgré une pénurie mondiale, qui affecte depuis des mois la production automobile et les fabricants de smartphones, d'ordinateurs et même d'appareils électroménagers dans un contexte de hausse de la demande liée à la pandémie de Covid-19, le secteur pourrait en outre disposer des bases nécessaires à sa croissance sur les prochaines années...

Aux Etats-Unis, le plan d'infrastructure du président Biden devrait contribuer à renforcer le leadership du pays dans le domaine des semi-conducteurs, en investissant investir de manière ambitieuse dans la fabrication et l'innovation. De son côté, l'Union européenne réfléchit à sa souveraineté électronique.

Hausse des prix

La pénurie profite d'ailleurs aux fabricants. Pour assurer leur rentabilité, plusieurs fonderies ont d'ores et déjà augmenté le prix de leurs plaquettes, entraînant des pics de revenus considérables pour les entreprises du secteur. Le cabinet Counterpoint prévoit que " le déséquilibre entre l'offre et la demande de services de fonderie de puces durera au moins encore un an, avec pour conséquence une nouvelle série de hausses des prix d'au moins 10 à 20% en 2022 ".

D'ici début 2020 d'ailleurs, le leader mondial TSMC pourrait fortement relever ses tarifs. Selon le Wall Street Journal, le géant taïwanais devrait augmenter ses tarifs de 10% pour ses puces les plus avancées (celles utilisées par exemple dans les smartphones) et jusqu'à 20 % pour les moins avancées (celles pour l'automobile) d'ici 2022. Ces hausses de prix ont un double objectif pour TSMC, qui souhaite à court terme, décongestionner la demande tout en préservant les clients qui n'ont pas d'autre choix. A long terme, selon des analystes cités par le journal, elles doivent permettre de gonfler les revenus afin de relever la capacité d'investissement.

Bond des investissements

Par ailleurs, les dirigeants du secteur se montrent confiants. Selon une étude du cabinet de conseil et d'audit KPMG publiée en mars 2021, seuls 37% des cadres dirigeants s'inquiètent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. C'est en fait la question des tensions internationales qui suscite le plus d'inquiétudes (pour 53% des sondés). D'autre part, 79% d'entre eux s'attendent à une hausse des bénéfices, 73% prévoient également une augmentation des investissements, et 71% prévoient une croissance des dépenses consacrées à la R&D.

En mars 2021 Intel a annoncé un plan de 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines dans l'Arizona. La production dans ces nouvelles fonderies devrait démarrer dans les 6 à 9 mois. Début septembre, le géant américain s'était également dit prêt à investir jusqu'à 80 milliards d'euros en Europe au cours des 10 prochaines années, afin de développer les capacités de production de semi-conducteurs sur le Vieux Continent, alors que les constructeurs automobiles sont toujours confrontés à une pénurie mondiale, les obligeant à mettre des usines d'assemblage à l'arrêt.

En avril dernier, le premier sous-traitant dans la fabrication de puces électroniques TSMC, qui compte parmi ses clients Apple et Qualcomm, avait expliqué de son côté à ses clients qu'il comptait investir 100 milliards de dollars sur trois ans dans ses unités de production. Auparavant, le groupe avait déjà indiqué vouloir investir cette année entre 25 et 28 milliards de dollars pour développer et produire des puces de premier plan...

