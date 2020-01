Quelles personnalités ont été les plus médiatisées dans la presse française en 2019 ?

Politique, business, sport, culture et médias... edd fait le bilan !

(Boursier.com) — edd a dévoilé la 7ème édition de son classement des 1.000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française en 2019.

La politique et le sport occupent les premières places du classement qui réservent malgré tout quelques surprises de taille !

La politique occupe toujours les premières places

Donald Trump, cible d'une procédure de destitution à moins d'un an des prochaines élections présidentielles américaines, se maintient à la deuxième place du classement derrière Emmanuel Macron pour la 3ème année consécutive, une première depuis la création des 1000 de la presse ! Le Chef de l'Etat semble donc indétrônable entre petites phrases polémiques et grandes réformes...

La troisième place du podium revient d'ailleurs au Premier ministre Edouard Philippe qui devrait rester sur le devant de la scène avec la poursuite des grèves sur fond de réforme des retraites.

En France toujours, du côté des leaders des partis d'opposition, trois hausses significatives sont à signaler : Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, passée de la 14ème place en 2018 à la 7ème cette année, François-Xavier Bellamy, qui a conduit la liste des Républicains aux dernières élections européennes gagne 1.323 places à la 45ème et, enfin, Yannick Jadot, tête de liste d'Europe-Écologie-Les-Verts aux élections européennes avale 333 places et se positionne 36ème. Toujours présent dans le top 50, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, reste stable à la 17ème place (- 1 place).

Greta Thunberg en force !

A noter par ailleurs la progression fulgurante d'une des figures emblématiques de 2019. Greta Thunberg, militante écologiste suédoise, élue personnalité de l'année par le magazine Times, enregistre la plus forte hausse avec +1.382 places et entre ainsi dans le classement directement à la 35ème place.

Derrière l'écologie, parmi les sujets qui auront mobilisé les rédactions en 2019 figure bien évidemment le Brexit ! C'est donc sans surprise que le leader pro-Brexit Boris Johnson, chef du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni depuis juillet 2019, fait un bond de 135 places dans le classement pour intégrer la 8ème position. Theresa May perd quant à elle 7 places et se classe 9ème.

Fortes tensions internationales

Le classement est par ailleurs marqué par une année de tensions fortes sur le plan international. Nicolas Maduro, président du Venezuela en prise à une crise politique profonde, se classe 41ème (+ 125 places). A noter, la présence de Juan Guaidó à la 57ème position. Jair Bolsonaro, très controversé président du Brésil élu en janvier dernier est lui 42ème (+105 places).

Enfin, Abdelaziz Bouteflika, qui a finalement renoncé à briguer un 5ème mandat à la présidence algérienne, gagne quant à lui 1 130 places pour atteindre la 44ème position.

Le sport garde la forme

La catégorie sport est même, pour la deuxième année consécutive, la plus représentée dans le classement des 1.000. Avec un total de 44% de personnalités (-1 point par rapport à 2018), les sportifs ont ainsi donné le ton en 2019, à commencer par le club de football du Paris Saint-Germain dont les principales figures marquent leur empreinte dans le classement.

A la faveur d'une année animée largement commentée, le club a ainsi souvent fait la Une qu'il s'agisse de la montée en puissance de Kylian Mbappé, 4ème (tout comme en 2018), élu troisième meilleur buteur européen de la saison avec 44 réalisations, ou des blessures, "envie d'ailleurs" et du retour efficace sur les terrains de Neymar (5ème, +1 place).

Arrivé en 2018 pour prendre la suite d'Unai Emery, Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, gagne quant à lui 36 places pour se classer 16ème. Sa "gestion" des deux joueurs cités plus haut a largement été commentée et le parcours à venir du PSG lors des dernières phases de la Ligue des champions va certainement lui offrir, pour le meilleur ou pour le pire, une large visibilité dans le futur...

Pas que le foot...

Toujours côté foot, Didier Deschamps, sélectionneur de l'Equipe de France, chute de la 5ème à la 15ème place, logique après une année 2018 où il a profité de sa victoire avec l'équipe de France en Coupe du monde.

A noter enfin, et ce malgré une année de mondial féminin, l'absence dans le top 50 des joueuses de l'Equipe de France et de leur entraîneuse Corinne Diacre (74ème). Amandine Henry, première joueuse à apparaître dans le classement, n'arrive qu'à la 150ème position.

Du foot dans le classement, mais pas que...

On observe en effet quelques belles progressions cette année et des sportifs qui grimpent dans le classement à l'image des tennismen Roger Federer (20ème, + 14 places), Novak Djokovic (22ème, +20 places) et Rafael Nadal (23ème, +10 places).