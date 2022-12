Quel serait le coût d'une coupure de courant en France ?

Si l'électricité était coupée de dix heures à midi dans toute la France ce vendredi 9 décembre, il en résulterait un coût économique estimé à 921 millions d'euros.

(Boursier.com) — Les tensions sont fortes sur le marché de l'énergie et pourraient conduire à des coupures de courant et des délestages cet hiver. Emmanuel Macron a haussé le ton ces derniers jours, appelant à ne pas céder à la panique, suivi jeudi par le directeur exécutif de RTE, le gestionnaire d'électricité en France. "On ne peut pas craindre de coupures d'électricité avant la fin de l'année, a déclaré Jean-Paul Roubin jeudi sur BFM TV. Au début de l'année prochaine, il ne faut pas paniquer."

Mais quel serait le coût économique d'une coupure d'électricité ? Le cabinet Asterès a fait le point et indique que d'après le Blackout Simulator, si le courant était coupé de dix heures à midi dans toute la France ce vendredi 9 décembre, il en résulterait un coût économique estimé à 921 millions d'euros, soit l'équivalent d'environ 0,04 % du PIB.

Coût économique

Ce simulateur, développé par l'université de Linz, permet d'estimer précisément le coût économique de coupures de courant (le coût calculé ne correspond pas exactement à une perte de PIB). Il permet également de connaître la répartition des coûts par secteurs d'activité. L'industrie serait la principale concernée avec un coût de 290 millions d'euros, suivi par les activités tertiaires et l'administration.

"En 2003, l'Italie a connu une coupure de courant dont le coût économique est estimé à 0,08% du PIB par Asterès d'après une analyse basée du le Blackout Simulator", peut-on lire dans un communiqué. Cette coupure a concerné tout le pays (sauf la Sardaigne) et a duré de 3 à 16 heures selon les régions. La perte économique qui en a résulté est estimée à 1,18 milliard d'euros.

En 2006, l'Europe a frôlé un blackout généralisé le 4 novembre 2006. Le simulateur permet d'estimer que, si des coupures généralisées s'étaient prolongées pendant 24 heures en France, il en aurait résulté des pertes économiques de 4,87 milliards d'euros, soit 0,26% du PIB de l'époque. Ces estimations sont basées sur la date exacte du 4 novembre 2006, qui tombait pendant un weekend. En effectuant la même modélisation sur un jour de la semaine, il en aurait résulté une perte équivalente à 0,33% du PIB6 .