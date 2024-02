Quel sera l'impact économique du départ de Mbappé du PSG ? (Circle Strategy)

Sous l'ère Mbappé, entre 2017 et 2024, les revenus du club ont augmenté de 175% !

A la suite à l'annonce du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, Circle Strategy, le cabinet de conseil en stratégie de Square Management, a mené une étude approfondie pour évaluer les répercussions économiques et sportives de cette perte pour le club parisien. L'étude révèle des impacts significatifs sur les performances de l'équipe, la valorisation du club, ainsi que sur les revenus du club générés par le joueur vedette de la capitale...

Le départ de Kylian Mbappé représente un véritable défi pour le PSG qui devra trouver des moyens de maintenir sa compétitivité sportive et son attractivité économique. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour la France, puisque les contrats de Mbappé génèrent environ 100 millions d'euros par an en impôts sur les dernières années.

De plus, sa présence au PSG a engendré une augmentation de l'intérêt pour la capitale, avec un pic de 78% dans les recherches Google lors des matchs de Champions League du club...

Un PSG moins dominateur sans Kylian Mbappé ?

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé a été une figure centrale de la réussite sportive du club. Ses contributions sont indéniables, dont notamment 5 titres de Championnat, 3 coupes de France, et 1 finale de Ligue des Champions, poursuit le cabinet.

Les analyses réalisées par Circle Strategy montrent une diminution notable de la dominance du PSG en Ligue 1 en l'absence de Mbappé, traduite par une perte moyenne de 8 points par saison. Cette baisse de performance souligne l'importance cruciale de Mbappé dans les réussites sportives du club ces dernières années.

Mbappé, un investissement très rentable pour le PSG !

L'étude de Circle Strategy met également en lumière le retour sur investissement exceptionnel de Kylian Mbappé pour le PSG... Si son contrat avec le club parisien représente 7 fois le montant de celui d'un joueur moyen, il rapporte aussi beaucoup plus : +38 millions d'euros entre 2017 et 2024 contre - 18 millions d'euros pour un joueur moyen sur la même période. Une part significative de l'augmentation des revenus du club peut lui être attribué, à travers par exemple les ventes de maillots (+40%), la billetterie (+ 67 %), ou encore les droits de diffusion (+80 millions d'euros).

Jean-Marc Liduena, Directeur général du cabinet Circle Strategy, précise : "Personne n'a encore totalement mesuré l'impact du départ de Kylian MBappé du PSG... L'étude indépendante menée par Circle Strategy démontre que le joueur a eu un impact économique sans précédent pour le PSG, pour la Ligue 1, et même pour la France. Son méga-contrat avec le PSG a été très rentable, avec près de 40 millions d'euros de création de valeur nette."

Sous l'ère Mbappé, entre 2017 et 2024, les revenus du club ont augmenté de 175%, et la valorisation du club est passée de 841 millions à 4.210 millions d'euros, ce qui démontre en partie l'impact économique hors norme de Kylian Mbappé pour le PSG.

Un ambassadeur mondial de la marque PSG

En plus de ses contributions sur le terrain, Kylian Mbappé est aussi un ambassadeur remarquable pour la marque PSG, dont il a considérablement aidé le développement sur la scène internationale : Avec 1,7 fois plus de followers sur Instagram que le PSG lui-même et un intérêt accru pour le club lors des grandes compétitions (+33% d'intérêt pour le club lors des matchs des Bleus durant la Coupe du monde 2022), la présence de Mbappé a indubitablement renforcé la notoriété du club...

"Mbappé est une véritable étoile filante qui est passée à Paris mais qui s'envole hélas vers d'autres cieux. Le PSG vaut aujourd'hui 4 Milliards d'euros, grâce à Mbappé notamment, et doit impérativement trouver un nouveau modèle économique sous peine de ne plus pouvoir rêver plus grand. Sans KM7, cela semble difficile, et les actionnaires du PSG doivent sans cesse se demander : Kylian, por qué te vas ?" conclut Jean-Marc Liduena.