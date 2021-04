Quel bilan pour la douane française, entre Covid et Brexit ?

Quel bilan pour la douane française, entre Covid et Brexit ?









60,32 tonnes de cannabis (+15%), dont 37 tonnes d'herbe (+91%) saisies...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Olivier Dussopt a présenté les résultats de la douane pour l'année 2020. Une année singulière marquée par la forte réactivité de ses agents face à la crise sanitaire, la finalisation de plusieurs années de préparation au Brexit et de profonds chantiers de modernisation...

En 2020, la douane s'est engagée dans la lutte contre la Covid-19 en facilitant l'importation et en assurant le contrôle des importations d'équipements de lutte contre la pandémie, notamment plus de 4,6 milliards d'euros de masques importés. L'action de la douane a permis de retirer du marché 11,7 millions de masques non conformes et plus de 270.000 masques contrefaits, répondant à l'un des enjeux les plus sensibles dès l'entrée en confinement de la France en Mars 2020.

Facilitatrice, la douane a supervisé et contrôlé plus de 1.800 vols transportant ces équipements de protection... Le travail des services douaniers a permis d'assurer l'approvisionnement du pays en biens essentiels de lutte contre la pandémie de façon fluide et sûre : la moitié des dossiers d'importations ont été traités en moins de 30 minutes et 90% des dossiers en moins d'une journée.

"Frontière intelligente"

La bonne préparation au Brexit intensifiée en 2020 a permis aux entreprises d'accueillir avec sérénité le changement que représente le rétablissement de la frontière avec le Royaume-Uni...

Le système d'information innovant développé par la douane, la "frontière intelligente", a permis de traiter les flux tout en préservant la fluidité du passage de la frontière.

Trois mois après le Brexit, près de 37.000 véhicules franchissent chaque semaine la frontière à l'import et plus de 38.000 à l'export : cette reprise du trafic s'effectue sans engendrer de perturbations sur les sites concernés...

Recrutements massifs

La douane française a intensifié l'accompagnement des entreprises concernées, quelle que soit leur taille et leur expérience des formalités douanières.

Face aux enjeux du Brexit, la douane s'est notamment préparée par le recrutement et la formation de plus de 600 agents entre 2018 et 2020, l'adaptation de ses infrastructures, la conception et le déploiement du système d'information Brexit, une communication intensive auprès des entreprises et de leurs fédérations professionnelles.

Cette mobilisation douanière s'est illustrée dans les territoires grâce au travail d'accompagnement des pôles d'action économique et au niveau international par les actions menées par le réseau des attachés douaniers ; notamment au Royaume-Uni...

Bilan chiffré

Malgré ces circonstances difficiles, la lutte de la douane contre les trafics a su s'adapter aux nouveaux schémas de fraude et obtenir des résultats probants qu'il s'agisse de stupéfiants, de contrebande de tabac ou d'importation illégale de contrefaçons...

Stupéfiants : 60,32 tonnes de cannabis (+15%) dont 37 tonnes d'herbe (+91%), 9,06 tonnes de cocaïne (8,8 tonnes en 2019 soit +2,8%), 1.161 kg de drogues de synthèse (745 kg en 2019, soit +56%) et 16.215 constatations (+1,39%).

: 60,32 tonnes de cannabis (+15%) dont 37 tonnes d'herbe (+91%), 9,06 tonnes de cocaïne (8,8 tonnes en 2019 soit +2,8%), 1.161 kg de drogues de synthèse (745 kg en 2019, soit +56%) et 16.215 constatations (+1,39%). Contrebande de tabac : 285 tonnes de tabac et 15.441 constatations

: 285 tonnes de tabac et 15.441 constatations Contrefaçons : 5,6 millions de produits contrefaisants saisis (+20%)