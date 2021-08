Quatrième week-end de mobilisation contre le pass sanitaire

La mobilisation se poursuit, malgré la validation du Conseil constitutionnel jeudi.

(Boursier.com) — Des rassemblements à Orléans, la Rochelle, au Havre, Foix, Annecy ou encore Colmar... Au moins quatre cortèges programmés à Paris ce samedi... La mobilisation contre la mise en place du "pass sanitaire" se poursuit ce week-end, malgré la décision jeudi du Conseil constitutionnel, qui a donné son feu vert au projet, avec quelques exceptions.

A partir de lundi, l'accès aux bars et restaurants, y compris en terrasse, aux établissements de santé ou encore aux transports publics pour les longs trajets sera subordonné à la présentation d'une attestation (sous format papier ou numérique), prouvant l'immunisation contre le COVID-19 (acquise après guérison ou par vaccination) ou le résultat négatif d'un test de dépistage récent du coronavirus SARS-CoV-2...

Ce "pass sanitaire" s'applique déjà depuis le 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes... Une décision qui ne passe pas pour ces manifestants. Plus de 200.000 personnes ont défilé samedi dernier, soit 40.000 de plus que le week-end précédent. Parmi les slogans brandis dans les cortèges, dont certains étaient assez denses, on pouvait lire sur des pancartes "Macron, Véran, Castex tuent nos libertés" ou encore "terreur sanitaire".

Cette mobilisation va-t-elle s'essouffler, ou au contraire grandir, à deux jours de l'entrée en vigueur du précieux sésame ? Leur soutien chez les Français est en tout cas bien moins marqué que celui pour les Gilets jaunes, dont les manifestations ont rythmé de nombreux week-ends dans le pays à partir de l'automne 2018...

Seuls 37% des Français approuvent cette mobilisation, selon un sondage Elabe pour "Les Echos", Radio Classique et l'Institut Montaigne publié cette semaine. Ils sont 48% à s'y opposer voire à y être hostiles... "Même s'il y a des ressemblances entre les opposants au pass et les 'gilets jaunes', globalement, ils ne bénéficient pas du soutien de l'opinion publique", analyse pour 'les Echos' Bernard Sananès, le président d'Elabe