Quatrième journée de manifestation contre la réforme des retraites

"La mobilisation est toujours là, le mécontentement aussi", estime le patron de la CGT Philippe Martinez, qui demande toujours le retrait de la réforme.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est la quatrième journée de grèves et défilés interprofessionnels ce jeudi en France, après celles des 5, 10 et 17 décembre. Un nouveau rendez-vous à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU, qui continue de réclamer le retrait pur et simple du texte. Des manifestations sont prévues dans une dizaine de villes, dont Paris, Lyon, Marseille, Lille ou encore Rennes.

"La mobilisation est toujours là, le mécontentement aussi", a souligné sur Europe 1 le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, qui a fait état de 216 manifestations en France. "On arrête un mouvement quand les salariés considèrent que ce qu'ils demandaient est posé sur la table", or "on n'a aucune réponse du gouvernement".

Méthode du pourrissement ?

Le gouvernement "joue le pourrissement", a estimé pour sa part le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon avant la manifestation de Marseille. "Ils ont parié sur un rétrécissement de la base sociale de la lutte, c'est le contraire qui se produit avec l'entrée dans le combat de secteurs inhabituels", a-t-il ajouté, évoquant la fronde des avocats, qui ont appelé à bloquer le fonctionnement de la justice cette semaine pour défendre leur régime de retraite autonome, largement excédentaire.

La SNCF prévoyait jeudi un trafic "très perturbé", avec 60% de TGV, 40% de TER et un tiers des Transilien tandis que la RATP annonce un trafic "fortement perturbé". La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers des vols au départ et à l'arrivée de Toulouse et prévoit des perturbations et des retards possibles dans les autres aéroports.

Le ministère de l'Education nationale a quant à lui fait état, dans un communiqué, d'un taux de grévistes de 18,81% dans le primaire et de 16,49% dans le secondaire. La grève se poursuit parallèlement dans les raffineries - le mouvement doit durer jusqu'à vendredi.

Des concessions

L'exécutif a consenti des concessions à plusieurs professions - cheminots, policiers, etc. - au risque d'être accusé de recréer des "régimes spéciaux". Edouard Philippe a également tenté mardi de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux au ministère du Travail, afin de dégager un compromis. Le Premier ministre a ainsi repris la proposition de la CFDT d'une "conférence de financement" - initiative saluée par les syndicats réformistes, mais qui exigent toujours le retrait de "l'âge pivot" du projet de loi...

"Le gouvernement n'est pas intransigeant, il a posé des compromis dans certains secteurs", a fait valoir le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur BFM TV, tout en répétant qu'il n'y aurait pas de retrait de la réforme.

La présentation du projet de loi en conseil des ministres est prévue le 24 janvier. Une réunion est prévue vendredi à Matignon pour discuter de la "conférence de financement".