Quand la hausse des matières premières freine les entreprises

Quand la hausse des matières premières freine les entreprises









Selon une étude, 78% des entreprises de taille intermédiaire souffrent de l'envolée des prix du bois, de l'huile, du sucre ou du lait. Le secteur de la construction souffre particulièrement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La récente hausse des matières premières pèse lourdement sur les entreprises. Selon une étude du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) dévoilée par 'Le Parisien', 78% d'entre elles rencontrent actuellement des difficultés d'approvisionnement, dont la moitié à cause des hausses des prix des matières premières liées à une très forte demande mondiale. Dans 40% des cas, cette flambée affecte leurs marges.

La catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI), créée par la loi de modernisation de l'économie de 2008, représente 5.400 entreprises en France et 25% de l'emploi.

Hausse des prix du lait, du bois...

L'association nationale des industries agroalimentaire (ANIA) estime dans sa dernière note de conjoncture que les prix à la production ont doublé depuis un an, ceux du sucre ont bondi de 58%, ceux du lait de 24% et ceux des céréales de 26%. Le bois, les métaux, mais aussi le prix des emballages (papier, carton) décollent également, ce qui pénalise encore un peu plus les entreprises.

La construction aussi est touchée de plein fouet, avec des sociétés qui peinent à s'approvisionner en plastique, en bois, ou encore en carrelage. "À cause de cette pénurie et de la flambée des prix qui en découle, 20% des chantiers risquent de s'arrêter dans les trois mois", a alerté Olivier Salleron, le président de la Fédération Française du Bâtiment, mercredi sur BFM Business.

Sécheresses, plan de relance

La sortie de la crise sanitaire, et le décalage entre la reprise de la demande et une offre qui ne suit pas expliquent en grande partie cette hausse des prix des matières premières, partout dans le monde. La Chine a notamment dopé sa demande de fer, d'acier, mais aussi de métaux non ferreux, ou de produits agro-alimentaires.

D'autres phénomènes expliquent cette envolée, par exemple les sécheresses récentes ou au contraire les périodes de gels, qui ont fait chuter la production de céréales ou d'oléagineux. Quant aux prix du bois, ils ont grimpé dans la foulée des plans de relance américain. Les chantiers de construction aux États-Unis sont repartis en nette hausse, or dans le pays, une très grande partie des maisons sont bâties avec du bois.