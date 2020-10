Quand la crise du coronavirus enrichit... les plus riches

(Boursier.com) — Le crise du coronavirus a propulsé la richesse totale des milliardaires à son plus haut niveau !... Depuis le début de la pandémie, la richesse totale détenue par les milliardaires du monde entier a augmenté d'un quart pour atteindre 10.200 milliards de dollars (8.676 milliards d'euros), selon une étude réalisée par la banque suisse de gestion de fortune UBS et le cabinet d'audit et de conseils PWC.

Un autre point de repère se trouve du côté de l'homme le plus riche de la planète... La richesse de Jeff Bezos (Amazon) a franchi en août la barre des 200 milliards de dollars.

Merci les plans de relance

Le rapport montre que la richesse cumulée des milliardaires a augmenté à son rythme le plus rapide sur n'importe quelle période au cours de la dernière décennie... Entre avril et juillet, elle a flambé de 27%, en grande partie grâce aux plans de relance adoptés par les gouvernements pour tenter de faire face à la crise sanitaire liée au coronavirus, et à la politique "ultra-accommodante" des banques centrales.

"La richesse des milliardaires est corrélée aux marchés boursiers" note le rapport... "À partir de fin mars, les énormes programmes d'assouplissement budgétaire et fiscal des gouvernements ont entraîné une reprise des marchés financiers".

Plus de la moitié des actions détenues par les ménages américains le sont par les 1% les plus riches. Lorsque les marchés montent, comme c'est le cas depuis mars, les plus riches enregistrent logiquement les plus gros gains...