Qualité de service mobile : Orange se démarque

L'opérateur historique est celui qui permet d'afficher des pages web le plus rapidement, et qui propose la meilleurs qualité pour les vidéos, selon le gendarme des télécoms.

(Boursier.com) — Le gendarme des télécoms publie vendredi les résultats de la 22ème édition de évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. Plus d'u million de mesures en 2G, 3G, 4G, et pour la première fois, en 5G, ont été réalisées dans tous les départements, de mai à septembre 2021, sur les lieux de vie - à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments - et dans les transports.

L'enquête de l'Arcep a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Les tests réalisés visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d'usages diversifiées.

Meilleure qualité de service

"La qualité des services de l'internet mobile (mesures data) s'améliore nettement pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses", peut-on lire dans un communiqué. Cette tendance est particulièrement visible pour les résultats de tests de navigation web et de visionnage de vidéo en ligne : en zones denses et intermédiaires.

Orange permet d'afficher les pages web en moins de 5 secondes dans 98% des cas, suivi de Bouygues Telecom (96%), SFR (95%) puis Free Mobile (93%) et en zones rurales, Orange (90%) est cette fois suivi de Free Mobile (83%) puis Bouygues Telecom et SFR (81%). Cet indicateur, en moyenne sur tous les opérateurs, gagne plus de 8 points en zone rurale par rapport à 2020.

Du côté du visionnage de vidéo (streaming), en zones denses, Bouygues Telecom est devant (94% des vidéos visionnées en qualité parfaite), suivi par Orange (91%), Free Mobile et SFR (90%). En zones intermédiaires et rurales, Orange est en tête, avec une avance de 4 points sur ses concurrents (on peut ici encore noter que Free se place second en streaming en zones rurales). Tous opérateurs confondus, il s'agit d'une progression de 9 points par rapport à l'année dernière.

Et le débit ?

Quant aux débits descendants en 2G/3G/4G, ils atteignent ainsi en moyenne 71 Mbit/s, contre 49 Mbit/s l'année dernière, "une progression soutenue après une baisse de régime constatée en 2020, en partie du fait du contexte sanitaire", selon le gendarme des télécoms. Toutes zones confondues, le débit moyen mesuré pour Orange est ainsi de 110 Mbit/s, suivi par SFR (69 Mbit/s), puis Bouygues (55 Mbit/s) et Free Mobile (50 Mbit/s). En zones rurales, Free mobile propose le deuxième meilleur débit moyen, derrière Orange.

La 5G passe le test

L'Arcep a mis en oeuvre un protocole permettant de tester la qualité de service pour un utilisateur ayant un forfait et un téléphone compatibles avec la 5G. Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 142 Mbit/s sur l'ensemble de la France. Les utilisateurs 5G d'Orange en zone dense, où la plupart de leurs sites 5G sont déployés, disposent en moyenne de 227 Mbit/s. L'opérateur historique est suivi de SFR, avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la France et 145 Mbit/s sur les seules zones denses, puis Bouygues Telecom (71 Mbit/s en moyenne, 130 Mbit/s en zone dense). Free est dernier avec 31 Mbit/s en moyenne, avec peu de différences entre les zones denses et les zones intermédiaires ou rurales.

Cet indicateur est complété par un "taux d'accroche" de la 5G, qui représente la part des tests de débits réalisés avec les mesures compatibles 5G qui ont effectivement "utilisé" la 5G pour télécharger des fichiers. Selon cet indicateur, en zone dense, Bouygues Telecom est en tête (60%) suivi de Free (49%), d'Orange (46%) et SFR (36%). En zones intermédiaires et rurales, le taux d'accroche 5G pour Free Mobile est nettement supérieur aux autres opérateurs (50% en zones intermédiaires, 27% en zones rurales).