Qu'est-ce qu'Olvid, la messagerie imposée au gouvernement ?

La Première ministre, Elisabeth Borne, a demandé aux membres de son gouvernement d'utiliser l'application française Olvid au lieu des autres services de messagerie. D'ici le 8 décembre, ils devront alors renoncer à WhatsApp, Signal ou Telegram.

(Boursier.com) — Dans une circulaire du 22 novembre dernier, la Première ministre, Elisabeth Borne, a demandé aux membres de son gouvernement et à leurs équipes d'utiliser sur leurs téléphones et ordinateurs l'application française Olvid au lieu des autres services de messagerie. D'ici le 8 décembre "au plus tard", ils devront alors renoncer aux applications telles que WhatsApp, Signal ou Telegram.

Cette décision est destinée à "renforcer la sécurité des échanges qui peuvent contenir des informations confidentielles", a déclaré Matignon à 'Reuters', confirmant des informations du journal 'Le Point'. En mars dernier, le gouvernement avait déjà annoncé l'interdiction d'applications récréatives, telles que TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d'Etat afin de "garantir [leur] cybersécurité".

D'après la circulaire, l'entreprise Olvid a développé une messagerie pour "contrer les menaces qui découlent de l'utilisation" des principales applications de messagerie instantanée grand public, qui "ne sont pas dénués de failles de sécurité et ne permettent ainsi pas d'assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leur intermédiaire".

Sécurisation optimale des conversations

Lancée en 2019 par des experts français en cybersécurité, Olvid est "la première solution de messagerie véritablement privée au monde, et la seule plateforme de messagerie privée ayant reçu la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)", explique la startup.

La messagerie instantanée, disponible gratuitement sur Android, iPhone et sur ordinateur, et ne nécessitant pas de numéro de téléphone, est censée permettre une sécurisation optimale des conversations. Elle doit garantir la protection des données de ses utilisateurs "grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout-en-bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les autres applications grand public", comme le précise la circulaire.

Aucune information personnelle exigée

Alors que la plupart des services de messagerie utilisent un annuaire centralisé regroupant toutes les informations des utilisateurs (ce qui implique le partage obligatoire de leurs données personnelles telles que le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le nom, le prénom, l'adresse postale, la date de naissance, l'accès au carnet d'adresses, etc.), la messagerie Olvid se distingue en n'exigeant aucune information personnelle. Elle repose entièrement sur la confiance mutuelle entre les utilisateurs.

Sur X (ex-Twitter), le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, a indiqué que son équipe et lui-même utilisaient l'application Olvid depuis juillet 2022, la qualifiant de "messagerie instantanée la plus sûre du monde". "Elle est française, certifiée par l'ANSSI, chiffrée, ne collecte aucune donnée personnelle", a-t-il affirmé à propos de l'application, ajoutant que l'ensemble du gouvernement l'utilisera dès décembre. Quelques députés utilisent également l'application Olvid.