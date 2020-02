Qatar Airways devient "Partenaire Premium" du Paris Saint-Germain

Qatar Airways devient "Partenaire Premium" du Paris Saint-Germain









La compagnie qatarie est désormais le nouveau partenaire aérien officiel du club

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qatar Airways annonce être devenu le nouveau Partenaire Premium du Paris Saint-Germain, le club de football le plus titré de France, en tant que partenaire aérien officiel pour les trois prochaines saisons. Le Paris Saint-Germain rejoint ainsi le cercle exclusif des meilleurs clubs de football mondiaux à être soutenus par la première compagnie aérienne mondiale, dont font déjà partie l'AS Roma en Italie, le club allemand du Bayern Munich ou Boca Juniors en Argentine...

Mme Salam Al Shawa, Vice-Présidente Directrice Marketing & Communications d'Entreprise de Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir le célèbre club français au sein de notre large éventail de partenariats sportifs et nous sommes impatients de les accueillir à bord. Nous avons trouvé en ce club du Paris Saint-Germain un partenaire qui partage notre passion pour l'innovation et nous collaborerons ensemble au développement de nombreuses activités passionnantes à l'attention des supporters du monde entier."

Marc Armstrong, Directeur des Partenariats du Paris Saint-Germain, souligne : "Nous sommes ravis d'accueillir Qatar Airways dans la famille du Paris Saint-Germain en tant que partenaire aérien officiel du club. C'est un nouvel exemple de notre engagement à développer des partenariats innovants avec des marques mondiales de premier plan. Qatar Airways est un choix naturel pour nous car elle partage notre volonté de créer des liens forts avec les supporters à travers le monde."

Le handball aussi...

Cet accord prévoit également que la compagnie devienne partenaire officiel des équipes de handball et de football féminin du Paris Saint-Germain jusqu'en 2022.

Qatar Airways souligne avoir développé une large gamme de parrainages sportifs internationaux, en soutenant des événements sportifs de haut niveau et certains des plus grands clubs de football du monde. En tant que partenaire officiel de la FIFA, Qatar Airways a récemment parrainé la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019 et parrainera l'édition 2020 avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

"Going Places Together"

Qatar Airways est également partenaire de CONMEBOL, l'instance dirigeante du football en Amérique du Sud.

Qatar Airways est par ailleurs sponsor de nombreuses initiatives sportives internationales et locales au service des communautés qu'elle dessert. Ces partenariats mettent en avant les valeurs du sport qui permettent de rassembler les hommes et les peuples ; une idée qui est au coeur du message de marque de Qatar Airways : "Going Places Together".