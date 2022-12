Qatar 2022 : les supporters réalisent des dépenses record dans le pays

Les organisateurs espèrent que l'événement fournira un coup de pouce de 17 milliards de dollars à l'économie locale.

(Boursier.com) — Les fans de la Coupe du monde 2022 au Qatar devraient dépenser des sommes record sur les sites du tournoi dans le pays, selon des données de Visa, le partenaire de paiement officiel de l'événement. A 10 jours de la fin de la compétition, les supporters ont déjà déboursé plus d'argent que lorsque le Brésil était hôte en 2014, et ils ont atteint 89% des montants dépensés en Russie en 2018.

Les données de Visa incluent les achats réalisés avec ses cartes dans tous les sites officiels du pays depuis le début du tournoi le 2 décembre. Le chiffre est élevé malgré une interdiction de dernière minute de vente de bière dans les stades, et les problèmes de pouvoir d'achat des consommateurs partout dans le monde.

Plus que la Russie en 2018

Près de la moitié des dépenses portent sur du merchandising, et 36% sur la nourriture et les boissons. Les fans qui étaient présents pour regarder l'Arabie saoudite affronter le Mexique le 30 novembre sont ceux qui ont le plus mis la main à la poche.

La FIFA estime que les revenus du cycle de quatre ans culminant avec la Coupe du monde devraient dépasser les 5,4 milliards de dollars gagnés en Russie en 2018. Les organisateurs qatariens espèrent de leur côté que l'événement fournira un coup de pouce de 17 milliards de dollars à l'économie locale.