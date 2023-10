Punaises de lit : la RATP assure qu'"aucun cas avéré n'a été constaté"

"On n'est pas envahi par les punaises de lit", a de son côté affirmé le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau.

(Boursier.com) — Dans les logements, les cinémas, les TGV... Alors que la psychose gagne du terrain après la multiplication de suspicions de punaises de lit dans des lieux publics à Paris, au point que la presse internationale commence à s'en préoccuper à moins d'un an des Jeux olympiques, le gouvernement planche sur un plan pour éradiquer le nuisible. Le ministre des Transports, Clément Beaune, doit d'ailleurs réunir dès cette semaine des responsables de la SNCF ou de la RATP, "pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs".

Fin septembre, l'insecte aurait trouvé un nouveau terrain de jeu dans les transports en commun de la région parisienne, alors qu'un signalement a été effectué par un conducteur de train de la ligne 8 du métro, comme l'avait appris 'BFM Paris Île-de-France' auprès de la RATP, confirmant une information du 'Parisien'. Des témoignages pointent aussi la présence de punaises de lit dans plusieurs lignes de métro ces derniers jours.

Les vérifications effectuées par la régie ont toutefois abouti à la conclusion qu'il n'y avait pas de nuisibles dans les rames mentionnées. "Ces derniers jours, aucun cas avéré de punaise de lit n'a été constaté dans nos matériels (métro, RER, tramway et bus)", a-elle indiqué dans un communiqué transmis ce mardi à 'franceinfo', précisant que chaque signalement est "pris en compte" et fait l'objet d'un "traitement pouvant aller jusqu'à la sortie du service commercial du matériel concerné afin d'être expertisé par un prestataire spécialisé".

Malgré le signalement de suspicion de présence de punaises de lit dans une cabine de conduite la semaine dernière, les expertises qui ont suivi ont conclu à l'absence de nuisibles dans les rames indiquées, a assuré la RATP, avant d'insister : "Aucune présence de punaise de lit n'a été constaté dans le train".

Pour rappel, début septembre, plusieurs clients de cinémas ont signalé des piqûres de punaises de lit, en pointant particulièrement du doigt les salles de l'UGC Bercy à Paris. Quelques semaines plus tard, face à la multiplication des témoignages de voyageurs piqués ou ayant aperçu ces nuisibles dans les rames de trains ou de métro, la mairie de Paris a adopté un ton plus sévère, à moins d'un an des Jeux olympiques. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, a appelé à la tenue des "des Assises de la lutte contre les espèces invasives", en évoquant la question comme un enjeu de santé publique.

Interrogé ce mardi sur 'France Inter', le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a estimé qu'il n'y a "pas de motif à une panique générale". "On n'est pas envahi par les punaises de lit, ça n'a rien n'avoir avec l'immigration", a-t-il affirmé, faisant référence aux propos polémiques du présentateur de 'CNews' Pascal Praud, qui a fait un lien entre les punaises de lit et l'immigration en France.

"Ce qui me préoccupe, c'est que les gens ne se fassent pas gruger avec des boites qui leur font payer 2.000 ou 3.000 euros" pour les débarrasser de ces punaises, a affirmé le ministre, évoquant "des abus". "Il y a des gestes simples et il y a 450 à 480 professionnels agréés qu'on peut retrouver sur le site du gouvernement", a rappelé Aurélien Rousseau. "On va essayer de travailler à la limitation de ces tarifs", a-t-il ajouté.