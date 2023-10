Punaises de lit dans les transports : "Pas de recrudescence", assure Clément Beaune

"Pour celles et ceux qui prennent chaque jours les transports, il n'y a pas de danger", a affirmé le ministre délégué aux Transports à la sortie d'une réunion avec les opérateurs de transports et les associations d'usagers.

(Boursier.com) — Dans les cinémas, les TGV, les métros... Alors que la psychose gagne du terrain après la multiplication de suspicions de punaises de lit dans des lieux publics à Paris, au point que la presse internationale commence à s'en préoccuper à moins d'un an des Jeux olympiques, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a réuni ce mercredi les opérateurs de transports et les associations d'usagers pour "faire le point suite aux signalements reçus, d'objectiver la situation et de renforcer les mesures", comme l'avait précisé le ministère.

Les représentants de la SNCF, de la RATP, de l'UTP (Union des transports publics), de la FNTV (Fédération nationale des transports de voyageurs), ou encore de l'UAF (Union des aéroports français), étaient attendus. A la sortie de réunion, le ministre a tenu à apaiser les inquiétudes, assurant qu'il n'y avait pas de hausse notable des cas de punaises de lit dans les transports publics.

"Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas - chacun l'a constaté - de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports publics", a-t-il affirmé devant les médias. "Pour celles et ceux qui prennent chaque jour les transports, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de recrudescence", a insisté Clément Beaune.

"Chaque cas signalé reçoit une réponse"

Mais "il y a du sérieux, parce que chaque cas qui est signalé reçoit une réponse, une vérification", a-t-il poursuivi. "C'est ce que nous avons fait, par exemple à la RATP, dans le métro parisien. C'est ce qui a également été fait pour chacun des cas signalés à la SNCF. Et nous le ferons à chaque fois", a garanti le ministre, appelant à "ne pas tomber dans la psychose".

Punaises de lit: "Avec les opérateurs de transport, nous allons apporter des solutions encore plus efficaces", annonce Clément Beaune pic.twitter.com/l7xQeqMs0Z

Pour rappel, fin septembre, un signalement a été effectué par un conducteur de train de la ligne 8 du métro, comme l'avait appris 'BFM Paris Île-de-France' auprès de la RATP, confirmant une information du 'Parisien'. De plus, des témoignages pointaient la présence de punaises de lit dans plusieurs lignes de métro ces derniers jours. Des vidéos, relayées sur les réseaux sociaux, de possibles punaises de lit dans un TGV et un Ouigo posaient également la question de la propreté des trains.

Hausse de 65% des opérations de désinfection pendant l'été 2023

Mardi, la régie parisienne a ainsi dévoilé des expertises qui ont conclu à l'absence de nuisibles dans les rames indiquées. "Ces derniers jours, aucun cas avéré de punaise de lit n'a été constaté dans nos matériels (métro, RER, tramway et bus)", a-elle indiqué dans un communiqué.

Des chiffres ont toutefois confirmé la propagation des punaises de lit en France. Une enquête récente réalisée par la Chambre syndicale de désinfection, de désinsectisation et de dératisation (CS3D) a révélé une hausse de 65% des opérations de désinfection pendant l'été 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, en 2022.