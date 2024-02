Puma veut relancer son activité avec une campagne mondiale

Alors que les ventes de vêtements de sport ralentissent...

(Boursier.com) — Puma a annoncé mardi s'attendre à un premier semestre faible dans un marché compliqué pour les vêtements de sport. Les entreprises du secteur, comme Nike et Adidas ont vu la demande faiblir alors que les clients luttent contre l'inflation et réduisent leurs dépenses en biens non essentiels. "A l'approche de 2024, nous constatons que l'environnement de marché reste difficile", a déclaré Arne Freundt, PDG de Puma, dans un communiqué.

Les actions de Puma gagne néanmoins près de 2% mardi à Francfort, alors que la société a annoncé un dividende de 82 cents par action, soit le même versement qu'il y a un an. Les investisseurs sont également séduits par la promesse du lancement d'une campagne de marque mondiale. Il s'agirait de la première de ce type en 10 ans, Puma souhaitant surfer sur une année riche en événements sportifs, avec en point d'orgue les Jeux olympiques à Paris cet été.

Des ventes décevantes

Les ventes de Puma dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont chuté de 5,2% au quatrième trimestre à 667,9 millions d'euros, contre une augmentation de 9,9% sur un an au troisième trimestre. Puma a déclaré que le ralentissement était dû à des niveaux de stocks plus élevés chez les détaillants de la région.

Les ventes corrigées des variations de change dans les Amériques ont chuté de 6,4% à 846 millions d'euros (918,5 millions de dollars), affectées par la chute de la valeur du peso argentin. La dévaluation continuera d'avoir un impact sur la rentabilité au premier semestre, a déclaré Puma.

Prévisions confirmées

L'Asie-Pacifique, seule région à avoir enregistré une croissance au quatrième trimestre, a vu ses ventes augmenter de 2,8% sur une base corrigée des effets de change à 468,3 millions d'euros. La Chine et l'Inde ont permis cette bonne performance.

Puma a réitéré ses prévisions pour 2024 d'une croissance moyenne à un chiffre des ventes corrigées des effets de change et d'un bénéfice avant intérêts et impôts compris entre 620 et 700 millions d'euros.