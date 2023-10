Puces M3, MacBook Pro, iMac : ce qu'il faut retenir de la keynote "Scary Fast" d'Apple

Après l'iPhone 15 en septembre, le géant de Cupertino a dévoilé sa nouvelle gamme d'ordinateurs équipés d'une toute nouvelle génération de puces..

(Boursier.com) — "Nous avons prévu quelque chose de spécial pour vous ce soir. Pas de sorts, juste des bonbons", a tweeté le PDG d'Apple, Tim Cook, avant le début d'une keynote qui s'est tenue dans la nuit du lundi 30 octobre au mardi 31 octobre. Lors de cet événement surprise baptisé "Scary Fast", le géant de Cupertino a présenté, dans une vidéo de trente minutes entièrement tournée avec un iPhone et dans une ambiance Halloween, sa nouvelle gamme de Macbook Pro, de nouveaux iMac, et surtout sa dernière génération de puces : la M3, la M3 Pro et la M3 Max.

Comme l'indique la marque à la pomme dans un communiqué, ces puces en 3 nanomètres "inaugurent une architecture GPU de nouvelle génération", tout en offrant "une amélioration spectaculaire des performances, ainsi qu'un CPU et un Neural Engine plus rapides, et une mémoire unifiée plus importante". Ce sont les toutes premières conçues pour les ordinateurs personnels avec un procédé de gravure à la pointe de la technologie en 3 nanomètres.

Cette finesse de gravure laisse la concurrence loin derrière et devrait permettre à Apple de proposer des machines plus rapides tant au niveau général (CPU), que graphique (GPU) et d'intelligence artificielle (NPU). "A elles trois, les puces M3, M3 Pro et M3 Max témoignent de l'impressionnante évolution des puces Apple pour le Mac depuis le lancement de la famille des puces M1", s'est félicité le groupe.

Introducing the new MacBook Pro lineup and iMac with the most advanced chips ever built for a personal computer. Say hello to M3, M3 Pro, and M3 Max—the latest breakthroughs in Apple silicon! #AppleEvent pic.twitter.com/NavwrjJK02 — Tim Cook (@tim_cook), via Twitter

Une autonomie record

Les performances économes en énergie des M3, M3 Pro et M3 Max vont également permettre au nouveau MacBook Pro et au nouvel iMac de répondre aux normes très strictes d'Apple en matière d'efficacité énergétique, et prodiguent au nouveau MacBook Pro une autonomie record sur Mac pouvant atteindre 22 heures.

Concernant sa nouvelle gamme de MacBook Pro, deux tailles sont disponibles : 35 ou 40 cm de diamètre et équipés, avec différentes configurations de puces (M3, M3 Pro et M3 Max, adaptées aux tâches gourmandes en puissance de calcul comme la création d'animations en 3D). La grande nouveauté est l'ajout d'un modèle M3 de 14 pouces, offrant une option moins coûteuse pour remplacer le MacBook Pro M2 de 13 pouces. Côté design, les MacBook Pro conservent leur allure avec des écrans Liquid Retina XDR de 14 ou 16 pouces. La Touch Bar est supprimée de tous ces nouveaux modèles. Apple rend alors son 14 pouces plus abordable, en débutant à 1.999 euros en France.

De la puce M1 à la puce M3 pour l'iMac

"Grâce à la nouvelle génération de puces M3, nous repoussons une nouvelle fois les limites du possible pour un ordinateur portable pro. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer le MacBook Pro et ses capacités hors pair à des profils variés d'utilisateurs", a affirmé John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering d'Apple.

De son côté, l'iMac connaît une amélioration majeure de ses performances, passant directement de la puce M1 à la puce M3. Doté d'un écran Retina 4,5K de 24 pouces, il est capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs. Ce modèle offre également la prise en charge du Wi-Fi 6E et est équipé d'une webcam haute résolution de 1080p. L'iMac 24 pouces est disponible, dès la semaine prochaine, à partir de 1.599 euros pour la version à 8 coeurs de CPU, et à 1.829 euros pour la version à 10 coeurs de CPU. La version haut de gamme, dotée de 10 coeurs de CPU et d'un stockage étendu de 256 Go à 512 Go, est proposée à 2.059 euros.