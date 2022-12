Puces cérébrales : Avec Neuralink, Musk espère démarrer les essais cliniques dans 6 mois

Apprendre à remarcher, guérir d'Alzheimer et même retrouver la vue... L'entreprise développe des puces cérébrales avec de larges ambitions.

(Boursier.com) — Elon Musk a annoncé que sa start-up neurotechnologique, Neuralink, débuterait les essais cliniques de ses puces cérébrales chez l'homme dans six mois. L'entreprise développe des puces cérébrales avec l'ambition de permettre aux personnes paralysées de retrouver leurs fonctions motrices ou de communiquer de nouveau.

Neuralink a mené des essais sur les animaux ces dernières années tout en cherchant à obtenir l'autorisation de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), pour commencer des essais cliniques chez l'homme.

"Nous souhaitons être très prudents et sûrs que cela marchera avant d'implanter un dispositif chez un humain, mais nous avons soumis la plus grande partie de nos documents à la FDA et nous devrions probablement pouvoir télécharger Neuralink chez un humain dans environ six mois", a déclaré Elon Musk lors d'un événement organisé pour présenter l'avancée du projet au siège de Fremont en Californie.

We are now confident that the Neuralink device is ready for humans, so timing is a function of working through the FDA approval process >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Implants

Comme le veut la tradition pour les entreprises d"Elon Musk, Neuralink voit déjà plus loin et vise des implants sur d'autres parties du corps. Au cours de l'événement, Musk a révélé des travaux sur deux produits majeurs en plus de l'interface cerveau-ordinateur. Il développe des implants qui peuvent pénétrer dans la moelle épinière et potentiellement restaurer le mouvement chez une personne souffrant de paralysie. Par ailleurs, l'entreprise planche sur un implant oculaire destiné à améliorer ou à restaurer la vision humaine...

"Aussi miraculeux que cela puisse paraître, nous sommes convaincus qu'il est possible de restaurer la fonctionnalité de tout le corps à quelqu'un qui a une moelle épinière sectionnée", a déclaré Musk lors de l'événement. A propos des travaux t de Neuralink sur la vision, il a ajouté que "même quelqu'un qui n'a jamais vu auparavant, nous sommes convaincus qu'il pourrait voir".

Pics neuronaux

Le dispositif de Neuralink traduit les pics neuronaux en données pouvant être interprétées par un ordinateur. L'espoir d'Elon Musk est que l'appareil puisse un jour devenir courant et permette le transfert d'informations entre les humains et les machines. Il soutient depuis longtemps que les humains ne peuvent suivre les progrès de l'intelligence artificielle qu'avec l'aide d'augmentations de type informatique.

Lors de son dernier événement public, il y a plus d'un an, Neuralink avait présenté un singe, dans le cerveau duquel une puce avait été implantée, jouant à un jeu vidéo uniquement grâce à son esprit.

Elon Musk a lancé la start-up en 2016 avec l'ambition de développer des technologies qui permettraient, à terme, aux personnes paralysées de retrouver leurs fonctions motrices, et de soigner des maladies comme Parkinson ou Alzheimer.