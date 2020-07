Publication du rapport d'activité de la Direction de l'immobilier de l'Etat

La politique immobilière de l'Etat s'inscrit désormais pleinement au coeur de la transformation publique

Le patrimoine immobilier de l'Etat est exceptionnel par son ampleur (97 millions de m2 bâtis, 191.000 bâtiments, 30.500 terrains) et sa diversité (bureaux, locaux d'enseignements, logements, casernes, monuments historiques, campus, espaces naturels...). Sa gestion s'incarne dans la politique immobilière de l'Etat (PIE) pilotée par la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE), dont l'objectif est de valoriser, entretenir et adapter ce parc immobilier aux besoins des services publics.

La PIE se trouve au carrefour de nombreux enjeux : maîtrise des dépenses publiques, transition énergétique et performance environnementale du parc de l'État, préservation et valorisation du patrimoine immobilier public, aménagement urbain, adaptation des bureaux aux nouvelles formes d'organisation du travail.

Objectifs affichés

Ce rapport d'activité a pour ambition de mieux faire connaître les objectifs de la politique immobilière de l'État (PIE) et de présenter les principales réalisations 2019 de la DIE en collaboration avec les autres ministères. L'année qui vient de s'écouler a été ainsi marquée par plusieurs événements :

- l'orientation très forte de la PIE en faveur de la transition énergétique qui se matérialise en particulier, par le lancement de 39 projets de rénovation de cités administratives au titre d'un programme d'investissement doté d'un milliard d'euros sur 5 ans ;

- la création du site internet dédié à la politique immobilière de l'Etat (PIE) et la rénovation du site des cessions de biens immobiliers.

- et nombre de chantiers immobiliers et de modernisation de la politique immobilière de l'Etat qui sont présentés dans ce rapport.

Réflexion et expérimentation

La politique immobilière de l'Etat s'inscrit désormais pleinement au coeur de la transformation publique et de la modernisation de l'administration, notamment au travers des réflexions et des expérimentations sur la transformation de l'immobilier face aux évolutions des modes de travail.

"L'État doit en effet s'interroger sur la manière de construire un immobilier tertiaire public plus flexible, plus adaptable aux diversités de situation de travail et plus résilient" a souligné Olivier Dussopt, Ministre délégué aux Comptes Publics, en charge de l'immobilier de l'État.