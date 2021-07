Protection des données : Facebook, Twitter et Google menacent de cesser leur activité à Hong Kong

Une coalition regroupant plusieurs géants américains de la tech a menacé les autorités hongkongaises de quitter le territoire si une nouvelle loi concernant la protection des données entrait en vigueur...

(Boursier.com) — La tension montre entre les géants américains de la tech et Hong-Kong... Alors que les autorités hongkongaises ont dévoilé un projet de loi visant notamment à lutter contre la divulgation de données personnelles en ligne, Google, Facebook et Twitter ont averti qu'ils pourraient quitter le territoire semi-autonome si ce texte controversé entrait en vigueur.

Une des nouvelles dispositions de la loi prévoit de renforcer la lutte contre le "doxing", qui consiste à publier sur Internet des informations personnelles sur une personne dans le but de la nuire. Cette pratique était notamment utilisée par les manifestants pro-démocratie en 2019 pour cibler des policiers.

Le texte pourrait alors faire porter la responsabilité aux entreprises des usages malveillants que certains utilisateurs font des données personnelles. En mai dernier, le Bureau des affaires constitutionnelles et continentales de Hong Kong avait proposé des amendements pour lutter contre le doxing, qui prévoient "des peines allant jusqu'à 1 million de dollars de Hong Kong [108.000 euros environ] et cinq ans de prison".

"Pas conforme aux normes et pratiques mondiales"

Dans une lettre adressée aux autorités et datée du 25 juin, que le 'Wall Street Journal' est parvenu à se procurer, la Asia Internet Coalition (AIC), qui regroupe Facebook, Twitter, Google, mais aussi LinkedIn et Apple, affirme que "la mise en oeuvre de sanctions visant des individus n'est pas conforme aux normes et pratiques mondiales".

Hong Kong leader Carrie Lam said that proposed changes to the city's privacy law will only target illegal 'doxxing' behavior, referring to the practice of sharing people's personal data without their consent https://t.co/DN1dYdOdIP pic.twitter.com/WTuusj2HYo >— Reuters (@Reuters), via Twitter

Selon la coalition, "le seul moyen d'éviter ces sanctions pour les entreprises technologiques serait qu'elles s'abstiennent d'investir et d'offrir leurs services à Hong Kong, privant ainsi les entreprises et les consommateurs de Hong Kong, tout en créant également de nouvelles barrières au commerce".

"Des principes de nécessité et de proportionnalité"

L'AIC estime également que "toute législation anti-doxing, qui peut avoir pour effet de restreindre la liberté d'expression, doit être fondée sur des principes de nécessité et de proportionnalité", soulignant dans le même temps que "le doxing est un sujet de grave préoccupation".

Face aux inquiétudes exprimées par les géants de la tech, la cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a tenté de rassurer. "Nous visons la pratique illégale du doxing et donnons le pouvoir aux commissaires veillant au respect de la vie privée d'enquêter et de mener des opérations, c'est tout", a-t-elle affirmé devant la presse, précisant que la commission chargée du respect de la vie privée était prête à recevoir les entreprises inquiètes.