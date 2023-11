Projet de loi immigration : que prévoit l'article 3 pour les travailleurs sans papier des "métiers en tension" ?

Alors que le projet de loi sur l'immigration arrive en examen au Sénat, le gouvernement cherche une majorité auprès des parlementaires pour faire adopter ce texte, a assuré la Première ministre Elisabeth Borne...

(Boursier.com) — C 'est une mesure qui divise... Alors que les sénateurs doivent examiner à partir de ce lundi, et pour tout le reste de la semaine, le très controversé projet de loi immigration, porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré que le gouvernement cherchera une majorité auprès des parlementaires pour faire adopter ce texte.

"Nous chercherons des majorités. Le ministre de l'Intérieur [Gérald Darmanin] est évidemment mobilisé. Et comme je le fais sur chacun des textes, si nécessaire, je m'implique aussi pour aider à trouver des majorités", a-t-elle expliqué sur 'France Inter'. Interrogée sur la possibilité de recourir à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un projet de loi sans vote des députés, la cheffe de l'exécutif a affirmé que "l'objectif c'est qu'on trouve une majorité sur ce texte".

Le projet de loi sur l'immigration, dont l'examen débute ce lundi au Sénat avant d'arriver à la fin du mois devant l'Assemblée nationale, suscite l'opposition des élus Les Républicains (LR) dont le vote favorable est nécessaire au gouvernement qui ne dispose pas de la majorité absolue au Palais Bourbon.

Régulariser "quelques milliers" de travailleurs par an

Alors que des milliers d'étrangers sans titre de séjour accomplissent leur travail, perçoivent un salaire chaque mois, et contribuent sans bénéficier de droits en retour, le projet de loi asile et immigration, dans son article 3, envisage une régularisation des sans-papiers dans les "métiers en tension". Ainsi, il accorderait de plein droit un titre de séjour pour une durée d'un an, renouvelable sous certaines conditions. Le travailleur devrait fournir huit bulletins de salaire et justifier d'une présence en France pendant au moins trois ans. Pour rappel, l'approche actuelle nécessite l'implication de l'employeur.

Cette mesure pourrait conduire à la régularisation d'environ "quelques milliers" de travailleurs en situation irrégulière chaque année, selon le ministre du Travail Olivier Dussopt. Les métiers éligibles à ce titre de séjour sont ceux apparaissent dans la liste des "métiers en tension", qui n'a pas été mise à jour depuis sa publication au Journal Officiel en avril 2021. Dans cette liste, figurent des métiers tels que les agents d'entretien de locaux, les carrossiers automobiles, les charpentiers, les conducteurs routiers, les ouvriers spécialisés dans la mécanique, les infirmiers, les agriculteurs, les aides-soignants, les maçons, les ingénieurs...

Un "appel d'air" pour les élus LR

Alors que des élus LR y voient le risque d'un "appel d'air", Elisabeth Borne estime, de son côté, qu'il s'agit "de permettre à des personnes qui sont sur notre territoire depuis des années, qui sont bien intégrées, qui travaillent depuis des années de pouvoir être régularisées", excluant la possibilité de sortir cet article 3 du projet de loi pour permettre de faire adopter le texte.

"Il se trouve qu'il y a besoin d'une disposition législative parce qu'aujourd'hui, une personne même si elle est très bien intégrée, même si elle est sur notre sol depuis des années, même si elle travaille, ne peut pas elle-même demander sa régularisation", a-t-elle regretté, avant d'ajouter : "Cette nécessité de permettre à une personne de demander sa régularisation quand elle remplit les conditions que j'ai évoquées, ça me semble important".

"C'est un minimum qu'il faut pouvoir préserver dans le projet de loi. J'espère que ce sera le cas et que la Première ministre défendra cette position", a souhaité, pour sa part, la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, sur 'France Inter', évoquant des personnes qui "travaillent mais ne sont pas reconnues et ne peuvent pas obtenir de papiers alors qu'elles sont investies, qu'elles contribuent à l'économie du pays".