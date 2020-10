Projet de conservation des oeuvres d'art de Bank of America : appel à candidature !

Projet de conservation des oeuvres d'art de Bank of America : appel à candidature !









Toutes les candidatures doivent être soumises avant le lundi 30 novembre pour pouvoir bénéficier d'un financement en 2021...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dépôt de candidatures au Projet de Conservation des Œuvres d'Art (Art Conservation Project) 2021 de Bank of America est dès à présent ouvert ! Les institutions culturelles à but non lucratif dont les oeuvres d'art nécessitent d'être restaurées, sont encouragées à présenter leur demande de subvention à l'adresse www.bankofamerica.com/artconservation. Toutes les candidatures doivent être soumises avant le lundi 30 novembre pour pouvoir bénéficier d'un financement en 2021...

Le Projet de Conservation des Œuvres d'Art de Bank of America accorde des subventions aux musées et aux institutions culturelles à but non lucratif du monde entier pour la restauration ou la conservation d'oeuvres inestimables, voire de trésors nationaux, menacés de détérioration.

Décalage du calendrier

En raison du coronavirus, Bank of America a reporté le Projet de Conservation des Œuvres d'Art édition 2020 et réorienté les fonds prévus vers des institutions culturelles partenaires pour aider à financer leur fonctionnement général.

Les candidatures qui ont été soumises avant la suspension temporaire du projet seront prises en comptes et examinées en vue de l'octroi d'une subvention pour l'édition 2021.

"Aujourd'hui, l'art confirme sa capacité de résistance, les institutions culturelles s'adaptent en proposant de nouvelles façons de partager leurs collections avec le monde", a déclaré Rena DeSisto, Responsable mondiale des arts et de la culture pour Bank of America. "Nous avons apporté notre soutien à nos partenaires culturels en leur offrant la possibilité de réallouer une partie de nos financements pour couvrir leurs frais généraux et de fonctionnement. Avec le lancement de notre Projet de Conservation des Œuvres d'Art édition 2021, en parallèle de nos nombreux autres programmes, nous continuons notre travail auprès des institutions culturelles, pour les aider à développer leur public pour les années à venir".

Plus de 170 projets dans 33 pays sur 6 continents

Le Projet de Conservation des Œuvres d'Art édition 2021 marquera pour Bank of America le dixième anniversaire du programme de mécénat culturel. Depuis 2010, le programme a financé plus de 170 projets dans 33 pays sur 6 continents...

Au total, 150 organisations à but non lucratif en ont bénéficié et plus de 3.000 oeuvres - dont des peintures, des sculptures, des oeuvres sur papier, des textiles, des documents et des pièces archéologiques - ont été restaurées. Ces oeuvres, qui couvrent notre histoire commune depuis le IXe siècle avant J.-C. jusqu'à nos jours, sont d'une importance capitale pour le patrimoine culturel et l'histoire de l'art.

Les candidatures soumises seront examinées par l'équipe de conservation des arts de Bank of America et les membres du comité consultatif du Projet de Conservation des Œuvres d'Art de la société, qui comprenant :Barbara Buckley (The Barnes Foundation), Nick Dorman (Seattle Art Museum), Mark Lewis (Chrysler Museum of Art), Merv Richard (National Gallery of Art), Laura Rivers (J. Paul Getty Museum), Stefan Simon (Prussian Cultural Heritage Foundation) et Lena Stringari (Solomon R. Guggenheim Museum).