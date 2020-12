Produits électroniques : l'"indice de réparabilité" bientôt obligatoire en France











Les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs, mais aussi les lave-linges sont concernés par cette mesure...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bientôt la fin de l'obsolescence programmée ? A partir du 1er janvier 2021, fabricants et distributeurs, qu'ils soient en ligne ou en magasin, devront afficher "l'indice de réparabilité" de plusieurs catégories de produits, conformément à la loi anti-gaspillage promue en février dernier. Un décret d'application doit encore être publié...

Cet indice, qui attribue une note de 1 à 10 aux produits avec une couleur, du rouge au vert, a pour objectif d'aider les consommateurs à choisir les appareils qui pourront être réparés et non plus simplement jetés, comme le précise 'Le Figaro'.

Parmi les appareils concernés à partir du 1er janvier par cette mesure, on retrouve notamment les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs, mais aussi les lave-linges et les tondeuses à gazon électriques...

Cinq critères

L'"indice de réparabilité", qui doit ainsi permettre de savoir dans quelle mesure un produit est réparable en cas de panne, sera représenté par un logo ressemblant à une roue avec des crans et une clé à molette.

Le score sera établi par les fabricants en association avec les vendeurs, distributeurs, ONG et associations de consommateurs et le contrôle sera assuré par la DGCCRF, selon 'RTL'. La note prendra en compte 5 critères : la qualité de la documentation fournie par le vendeur, la démontabilité, l'accès et les outils, la disponibilité des pièces détachées, leur prix et le type de produit en lui-même...

Mesure réclamée par les associations de consommateurs

Cette mesure était réclamée par plusieurs associations de consommateurs, telles que HOP (Halte à l'obsolescence programmée). "Mieux informer les consommateurs et agir contre l'obsolescence programmée figurent parmi les objectifs prioritaires de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, votée en janvier 2020. L''indice de réparabilité' des produits électriques et électroniques, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, doit y contribuer", avait de son côté estimé l'UFC-Que Choisir.

Par ailleurs, le Parlement européen a voté une loi similaire pour mettre en place un "indice de réparabilité" pour les appareils électroniques. Ce dispositif sera donc prochainement étendu à toute l'Union européenne...