Produits de grande consommation : pas de pause pour la hausse des prix

+ 9,35% sur un an au mois d'octobre...

(Boursier.com) — L 'inflation ne faiblit pas pour les produits de grande consommation. Selon le dernier pointage de NielsenIQ, le taux relevé pour le mois d'octobre s'élève à 9,35% sur un an (contre 6,6% en août et 7,59% en septembre). Certains produits sont particulièrement touchés, à l'image des pâtes alimentaires, dont le prix enregistre un bond spectaculaire avec une hausse relevée à 20,36% (contre 18,33% en août dernier). Selon les types de marques, les taux relevés sont à 24,95% pour les marques de distributeurs (MDD) et 34,5% pour les marques premiers prix.

Viande, volaille, essuie-tout...

Les viandes et volailles surgelées sont également fortement impactées par l'inflation avec un taux relevé par NielsenIQ à 28,57% que ce soient chez les marques fabricants (25,83%), les MDD (30,93%) et les marques premiers prix (32,39%). Les essuie-tout connaissent une inflation à un an de 23,48% (+6,29% entre septembre et octobre 2022). Le papier hygiénique subit quant à lui une inflation à un an de 17,92% (+4,84% entre septembre et octobre 2022).

Drive et discount

L'inflation des marques distributeurs (+12,16%) augmente également, creusant maintenant un écart de quatre points avec les marques nationales (+8,11%). Les marques premiers prix étant celles qui ont vu leur prix le plus augmenter avec une inflation à un an relevée à 13,48%. Dans ce contexte inflationniste, les circuits Drive et SDMP (discounters) restent les plus efficaces pour limiter la hausse du ticket de caisse.