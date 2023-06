Produits de contrefaçon : près d'un tiers des Européens jugent "acceptable" d'en acheter

Au cours de l'année écoulée, 13% des habitants de l'Union européenne ont acheté intentionnellement des contrefaçons, selon une étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

(Boursier.com) — S 'ils sont de plus en plus conscients des risques liés à l'achat de produits de contrefaçon, près d'un tiers (31%) des habitants de l'Union européenne (UE) jugent "toujours acceptable" d'en acheter, comme le montre une étude publiée ce lundi par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

"Un tiers des Européens estiment qu'il est acceptable d'acheter des produits de contrefaçon lorsque le prix du produit authentique est trop élevé", explique dans un communiqué l'agence de l'UE chargée de gérer les systèmes d'enregistrement des marques et des dessins ou modèles, valables dans l'ensemble des Etats membres. Chez les jeunes consommateurs âgés de 15 à 24 ans, ce chiffre grimpe à 50%.

En outre, 13% des Européens ont admis avoir acheté intentionnellement des contrefaçons au cours de l'année écoulée. Ce chiffre est nettement plus élevé chez les 15-24 ans (26%). Il retombe toutefois à 6% chez les 55-64 ans et à moins de 5% chez les plus de 65 ans.

1 in 3 Europeans find it acceptable to buy fakes when the price for the original is too high. > >EUIPO's latest survey reveals large disparities among EU countries when it comes to the purchase of counterfeit goods: https://t.co/0RIiU8xOwg pic.twitter.com/uwuRW4eXOF

— European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO), via Twitter

La Bulgarie en tête

L'étude met également en évidence des variations entre les pays, la Bulgarie arrivant en tête pour l'achat intentionnel de contrefaçons (24%), suivie de l'Espagne (20%), de l'Irlande (19%), du Luxembourg (19%) et de la Roumanie (18%).

Selon l'EUIPO, les risques liés à la distribution de produits et services contrefaits sont pourtant bien connus du public : 8 Européens sur 10 sont en effet d'accord pour dire que la contrefaçon soutient le crime organisé et nuit aux entreprises. Deux tiers pensent que les produits de contrefaçon peuvent être dangereux pour la santé.

Des facteurs économiques

Mais une partie dit comprendre l'achat de contrefaçon ou le piratage, voire pratiquent eux-mêmes, lorsque cela s'explique par des facteurs économiques. Ainsi, si 80% des habitants de l'Union européenne préfèrent accéder à du contenu en ligne par des voies légales, par exemple par l'intermédiaire d'une plateforme de streaming, 65% d'entre eux juge acceptable de pirater lorsque le contenu n'est pas inclus dans leur abonnement.

Cette étude confirme "les évolutions positives en ce qui concerne la sensibilisation et la disponibilité de contenus numériques provenant de sources légales", a commenté Christian Archambeau, directeur exécutif de l'EUIPO.