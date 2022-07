Produits alimentaires : la piste d'un retour des promotions à 50% écartée

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait proposé que les promotions alimentaires, qui ne peuvent pas dépasser les 34% de remise actuellement, puissent atteindre 50%, "pour qu'il y ait des prix cassés pour ceux qui en ont besoin".

(Boursier.com) — Bruno Le Maire l'avait suggéré lundi : alors que le gouvernement planche sur un projet de loi pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages français, le ministre de l'Economie a proposé que les promotions alimentaires, qui ne peuvent pas dépasser les 34% de remise actuellement, puissent atteindre 50%. "Pour qu'il y ait des prix cassés pour ceux qui en ont besoin", a expliqué le locataire de Bercy sur 'France Inter'.

Le plafonnement des promotions à 34% est l'une des mesures phares de la loi EGalim de 2018, qui doit "permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes, accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs, et enfin promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable", précise le ministère de l'Agriculture.

Cette mesure avait fait suite notamment à une vague d'émeutes, provoquée par une offre promotionnelle de 70% de réduction sur des pots de pâte à tartiner Nutella, dans plusieurs supermarchés partout en France, en janvier 2018.

"Aucune modification" finalement

La proposition faite par le locataire de Bercy a toutefois été écartée mardi. Le gouvernement a finalement écarté cette piste d'autoriser les promotions à 50% sur les produits alimentaires, après suscité une levée de boucliers du côté des agriculteurs. Ils estiment qu'une telle mesure engendrerait une révision de la loi EGalim qui encadre également la part de produits mis en promotion dans les rayons, fixée à 25% en volume.

A l'issue d'une rencontre avec la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et Jeunes agriculteurs (JA), Bruno Le Maire "a confirmé que le gouvernement n'apporterait aucune modification aux principes de relèvement de 10% au SRP (Seuil de Revente à Perte) et de limitation des promotions en volume (25%) et en valeur (34%)", indiquent les syndicats dans un communiqué commun.

" En remettant les promotions à 50%, on se mettait dans la logique 1 produit acheté 1 offert. Et nous savons qui allait payé le produit offert : les agriculteurs. Revenir sur cette décision va dans le bon sens ! " @gaillot_arnaud sur @BFMTV pic.twitter.com/Z47mDerCsR >— Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri), via Twitter

"Des pertes de valeurs importantes"

"Nous avons rappelé l'importance du dispositif créé par la loi EGAlim, Bruno Le Maire a entendu nos arguments et confirme son soutien, notamment sur l'encadrement des promotions et le SRP+10", ont souligné les Jeunes Agriculteurs sur Twitter.

"En remettant les promotions à 50%, on se mettait dans la logique '1 produit acheté 1 offert'. Et nous savons qui allait payer le produit offert : les agriculteurs", a affirmé sur 'BFTV' Arnaud Gaillot, président du syndicat. "Le non-respect de la loi EGAlim engendre des pertes de valeurs importantes. Dans le contexte démographique actuel, nous ne pouvons pas nous permettre de risquer l'installation de jeunes qui n'arriveraient pas à vivre de leur métier !", a-t-il ajouté.