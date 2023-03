Prix 'trop bas' de Free : Xavier Niel s'emporte face à la commission économique du Sénat

Le propriétaire d'Iliad, maison-mère de Free, a été interrogé par un sénateur LR sur la viabilité de sa politique de gel des tarifs...

(Boursier.com) — Xavier Niel voit (très) rouge !... Alors que les opérateurs de téléphonie en France ont décidé d'augmenter les prix de leurs forfaits en début d'année dans un contexte d'inflation, seul Free Mobile a épargné ses abonnés, promettant de maintenir ses prix jusqu'en 2027... Lors d'une audition par la commission économique du Sénat cette semaine, Xavier Niel a eu du mal à garder son sang-froid, alors qu'il était interpellé par le sénateur LR de l'Ain, Patrick Chaize, concernant la promesse faite par l'opérateur de ne pas augmenter les tarifs de ses offres et sur la réalité de cet engagement...

"Je ne comprends pas, et vous allez me l'expliquer : vous avez une politique tarifaire agressive qui annonce une stabilité de vos tarifs sur les années qui viennent. Ma question est : 'Est-ce tenable ?'", a demandé le sénateur.

"Alors là, je marche sur la Lune ! Vous êtes en train de me dire : 'Augmentez vos prix' ? Alors là franchement, allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit : 'Vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas' !", s'est insurgé le propriétaire d'Iliad, maison-mère de Free.

" Là Lune! " Face au Sénat, Xavier Niel s'étonne qu'on lui reproche les prix " trop bas " de Free, après une question du sénateur Patrick Chaize. pic.twitter.com/dMgH6fPqoJ — Raphael Grably (@GrablyR), via Twitter

La stabilité des tarifs mobiles "fait partie de nos atouts"

Alors que la présidente de la commission, Sophie Primas, a dû rappeler l'homme d'affaires à l'ordre à plusieurs reprises, Xavier Niel a accusé Patrick Chaize de venir l'"adresser sur des sujets précis", tout en promettant de "baisser le ton".

La stabilité des tarifs mobiles "fait partie de nos atouts", a-t-il poursuivi, avant de souligner : "Ça fait partie de ce que l'on apporte aux Français, leur apporter du pouvoir d'achat, c'est-à-dire dans un monde où tout monte, où tous les prix montent, où on va avoir des problèmes incroyablement supérieurs à ceux que l'on a en ce moment, sur d'autres réformes, avec des hausses de prix significatives qui peuvent atteindre 10% à 15%".

"Qu'une société soit responsable dans ce pays et dise 'Je ne vais pas augmenter mes prix' ne me paraît pas quelque chose sur lequel on devrait avoir des remarques", a estimé le patron de Free. "Je suis heureux d'être ici et de vous faire pitié, de vous faire de la peine, c'est assez rare", a-t-il ajouté...

Un "transfert financier" vers Orange

Revenant sur le "projet d'évolution de la régulation des marchés du haut et très haut débit fixe pour le cycle 2024-2028", publié sur le site de l'Arcep, Xavier Niel a, par ailleurs, accusé le gendarme des télécoms de faire un "transfert financier" vers Orange, en envisageant une mesure qui permettrait à l'opérateur historique de relever les prix du dégroupage, le loyer que ses concurrents doivent lui verser pour accéder à son réseau cuivre.

Le patron de Free a également estimé que le calendrier d'Orange, qui a annoncé l'horizon 2030 pour la fin du réseau cuivre ADSL, est "trop étendu" pour le projet. Il a évoqué "des conditions envisagées pour l'arrêt du cuivre qui ne sont pas satisfaisantes"...