Prix du pétrole : quelles prévisions pour 2024 ?

L'Opep anticipe toujours une croissance plus forte de la demande pour l'année prochaine...

(Boursier.com) — Un des exercices les plus difficiles pour les prévisionniste consiste à déterminer la trajectoire des prix du pétrole... Pour 2024, l'exercice est d'autant plus complexe que le marché est confronté une nouvelle fois à des éléments exogènes difficilement maîtrisable, à l'image de la situation en mer rouge où les Houthis, soutenus par l'Iran, continuent de perturber le passage des pétroliers, près de 15% du trafic mondial transitant par cette région...

Surproduction américaine

Pour les analystes de Goldman Sachs, il convient de se montrer prudent sur l'évolution des cours en raison, non seulement du ralentissement de l'activité mondiale, mais aussi de la surproduction américaine issue du fracking qui dépasse toutes les prévisions, sans oublier l'accélération du basculement du marché vers les énergies renouvelables ! De quoi abaisser de 10 $ sa prévision concernant l'évolution du cours du Brent l'an prochain, dans une fourchette se situant entre 70 et 90 dollars le baril.

"Nous prévoyons toujours une fourchette de prix et une volatilité modérée des cours en 2024... La capacité élevée de réserve pour soutenir le choc d'un resserrement de l'offre devrait limiter les mouvements à la hausse des prix", estiment ainsi les analystes de la banque américaine qui s'attendent désormais à ce que le Brent atteigne un pic de 85 $ en juin prochain, pour une moyenne allant de 81 à 80 dollars en 2024/2025, contre un sommet précédemment estimé à 92 $.

Goldman Sachs note parallèlement que la décision de l'Opep de continuer de réduire son offre, la reprise attendue en Chine, la reconstitution des stocks aux Etats-Unis et la " menace modérée " d'une récession économique devraient également limiter toute baisse drastique des cours du pétrole. "Il est peu probable que l'Arabie saoudite 'inonde' le marché en 2024", estiment encore les analystes de Goldman Sachs un rien optimistes qui prévoient une prorogation des programmes de réductions de l'Opep+ annoncés initialement en avril 2023 jusqu'en 2025...

L'OPEP veut garder la main

Pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, "les fondamentaux du marché pétrolier restent solides". L'Opep a ainsi imputé le recul récent des prix aux spéculateurs, tout en relevant légèrement ses prévisions de croissance de la demande mondiale pour 2023 et en maintenant ses prévisions relativement élevées pour 2024...

Les inquiétudes concernant la croissance économique et la demande ont pesé sur les prix du pétrole ces dernières semaines, malgré le soutien apporté par les réductions de l'offre par les pays exportateurs et les récents conflits au Moyen-Orient. En conséquence, le baril de Brent est retombé sous les 80 dollars, alors qu'il avait atteint un sommet de 98 dollars en septembre pour l'année 2023...

Un marché "sain"

L'Opep a toutefois déclaré dans son dernier rapport mensuel que le marché restait "sain" malgré des "sentiments négatifs exagérés", citant les fortes importations chinoises, les risques mineurs de baisse de la croissance économique et un marché du pétrole robuste.

"Les données récentes confirment la solidité des grandes tendances de la croissance mondiale et la bonne santé des fondamentaux du marché pétrolier", a souligné l'organisation dans un article qui sert de préface à son rapport. "Les prix du pétrole ont eu tendance à baisser ces dernières semaines, principalement sous l'impulsion des spéculateurs des marchés financiers", selon elle...

Prévisions en hausse

L'Opep a récemment relevé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2023 à 2,46 millions de barils par jour (bpj), soit 20.000 bpj de plus que la prévision précédente. Pour 2024, elle prévoit une augmentation de la demande de 2,25 millions de bpj... L'Opep anticipe toujours une croissance plus forte de la demande pour l'année prochaine et les suivantes, s'opposant ouvertement à l'idée soutenue par l'Agence internationale de l'énergie, qui estime que le pic des énergies fossiles sera atteint d'ici 2030.

