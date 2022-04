Prix des carburants : la remise de 15 à 18 centimes c'est maintenant !

Cette mesure concerne les particuliers, ainsi que les professionnels dépendant dont l'activité dépend du carburant (agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers, taxis...).

(Boursier.com) — Après une petite accalmie, les prix du litre de gazole et de SP 95 sont repassés au-dessus de 2 euros dans les stations-service la semaine dernière, selon les données officielles... Le litre de gazole, carburant le plus vendu en France, vaut en moyenne 2,11 euros le litre en France, en hausse de 14,10 centimes par rapport à la semaine précédente, tandis que le Super SP 95 a atteint 2,0042 euros (+3,05 centimes) et le SP 95-E10 1,9670 euro (+3,36 centimes).

Pour aider les automobilistes, le gouvernement a annoncé à la mi-mars une remise de 15 à 18 centimes par litre, qui a été mise en place vendredi 1er avril, pour une période de 4 mois.

Cette mesure concerne les particuliers, ainsi que les professionnels dépendant dont l'activité dépend du carburant (agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers, taxis...). Le Premier ministre Jean Castex a expliqué que cette remise permettrait d'économiser 9 euros sur un plein de 60 litres. Cette opération devrait coûter un peu plus de 2 milliards d'euros au gouvernement...

18 centimes en métropole

Dans le détail, la remise s'élèvera à 18 centimes en France métropolitaine, sauf en Corse : elles sera de 17 centimes car l'île bénéficie d'un point de TVA en moins... Dans les DOM-TOM, la baisse sera limitée à 15 centimes, car la TVA y est à zéro. Les remises devaient au départ être appliquées en caisse mais finalement les prix seront affichés sur les totems ou à la pompe.

Attention, seules les grosses stations, sur les autoroutes ou dans les hypermarchés, qui renouvellent leurs stocks quasi quotidiennement pourront appliquer la baisse tarifaire dès le 1er avril. Les autres, notamment en zones rurales, qui réapprovisionnent leurs cuves toutes les deux ou trois semaines, devront attendre plusieurs jours... "C'est à peu près 20% des stations-service", a expliqué sur franceinfo Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, mardi.

Les remises sur les prix des carburants concernent aussi le gaz naturel et le GPL utilisés par les véhicules. Le groupe pétrolier TotalEnergies s'est engagé à aller au-delà de la remise de 15 centimes d'euro par litre de carburant promise par le gouvernement, avec 10 centimes supplémentaires...