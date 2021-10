Prix des carburants : des mesures "d'ici la fin de semaine"

"Les derniers arbitrages sont en cours", a assuré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement mardi matin.

(Boursier.com) — Le gouvernement passe à la vitesse supérieurs, face à la flambée des prix de l'énergie en France. "Les derniers arbitrages sont en cours. Ce qui compte pour nous, c'est de prendre une décision et d'avoir une mesure qui est simple, qui est juste, et qui est efficace", a promis sur RTL son porte-parole Gabriel Attal mardi matin. "On veut que les Français les plus impactés puissent être accompagnés et aidés dans ce moment de hausse des prix qui risque de durer plusieurs mois", a-t-il expliqué.

"On est en train d'y travailler, toutes les pistes sont sur la table. Il y a la question des taxes, et la question d'un chèque, d'une aide spécifique pour les personnes qui utilisent leur voiture et qui subissent cette augmentation", a-t-il rappelé. "L'idéal c'est d'avoir une aide directe qui soit ciblée sur les personnes qui ont besoin. Maintenant moi j'entends aussi beaucoup de Français qui disent 'quand on met en place des aides directes (chèques énergie... ) moi je suis toujours un peu au-dessus des seuils'".

Avant la fin de la semaine

Les ministres Bruno Le Maire et Barbara Pompili ont tous les deux dit lundi privilégier la piste d'un "chèque carburants" pour aider les ménages les plus modestes à faire face à la hausse des prix de l'essence, même si sa mise en oeuvre s'annonce complexe. "C'est une question de jours, avant la fin de la semaine" pour trancher, a assuré Gabriel Attal.

Les Français réagissent déjà à la flambée des prix de l'énergie... Alors que les prix du carburant évoluent au plus haut depuis trois ans, plus de la moitié d'entre eux affirment "d'ores et déjà ne plus utiliser de voiture, et ce, même en milieu rural", selon un sondage Opinionway-Square pour 'Les Echos' et Radio classique. Ils sont presque aussi nombreux à tenter de réduite la facture l'électricité, en débranchant les appareils électriques qu'ils n'utilisent pas ou en baissant le chauffage.