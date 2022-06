PRIX DE L'INNOVATION SOCIALE 2023 : LA FONDATION GROUPAMA LANCE SON APPEL À PROJETS !

Cette année, l'appel à projets pour le Prix de l'Innovation sociale 2023 est lancé le 30 juin

Depuis 2000, la Fondation Groupama oeuvre pour faire connaître les maladies rares et accompagner ceux qui en souffrent... C'est dans ce but qu'elle a créé en 2010 le Prix de l'Innovation sociale, afin de récompenser, tous les ans, une action innovante qui offre de vraies solutions pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares et de leurs proches.

Cette année, l'appel à projets pour le Prix de l'Innovation sociale 2023 est lancé?le 30 juin. Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 3 octobre 2022. Le lauréat de l'édition 2023 bénéficiera d'une dotation de 20?000 euros pour concrétiser son projet...

PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR FACILITER LA VIE DES MALADES

En cette 12e édition du Prix de l'innovation sociale, la Fondation Groupama continue d'encourager les initiatives qui ont vocation à simplifier et améliorer le quotidien des patients et de leurs familles. Errance diagnostique puis thérapeutique, isolement social, handicaps souvent lourds, les personnes atteintes de maladies rares souffrent doublement.

L'objectif principal du Prix de l'innovation sociale est de contribuer à concrétiser des projets qui proposent des solutions inédites pour dynamiser la vie sociale et professionnelle des malades, ou permettent d'aider le développement de l'éducation thérapeutique. Le projet le plus prometteur remportera un soutien financier de 20.000 euros.

PARTICIPER À L'APPEL À PROJETS DU PRIX DE L'INNOVATION SOCIALE 2023

Le Prix de l'Innovation sociale de la Fondation Groupama s'adresse aux associations, aux entreprises, aux institutions maladies rares et aux équipes de recherche. Pour être retenu, le projet doit être en phase de développement "?industriel?" et répondre aux problématiques suivantes :

Innovation : le projet doit apporter une réponse innovante à un besoin non satisfait

: le projet doit apporter une réponse innovante à un besoin non satisfait Ouverture : le projet doit pouvoir être modélisé pour aider d'autres catégories de personnes ou de pathologies

: le projet doit pouvoir être modélisé pour aider d'autres catégories de personnes ou de pathologies Faisabilité : le projet doit justifier d'un modèle économique viable et être techniquement faisable

: le projet doit justifier d'un modèle économique viable et être techniquement faisable Evaluation : le projet doit faire l'objet de modalités d'évaluation prévue à partir d'objectifs clairement définis

: le projet doit faire l'objet de modalités d'évaluation prévue à partir d'objectifs clairement définis Mise en oeuvre : le projet doit avoir lieu dans les 18 mois suivant la remise du Prix

Pour être éligibles, les projets doivent concerner exclusivement des maladies rares, telles que définies par l'OMS et recensées dans l'annuaire Orphanet, et s'inscrire dans l'une des thématiques suivantes : contribuer à rompre l'isolement, favoriser le lien social et/ou l'insertion professionnelle, aider au développement de l'éducation thérapeutique du patient, isolé par la maladie.

Les projets doivent impérativement être présentés par une structure justifiant de son existence en France métropolitaine et tous les dossiers doivent être déposés avant le 3 octobre 2022 à minuit sur le site : https://prixinnovation.fondation-groupama.com/fr/

LE CHOIX DU LAURÉAT

Parmi les projets soumis, une première sélection sera effectuée par le comité opérationnel de la Fondation Groupama. La décision finale sera ensuite prise fin novembre 2022 par le Conseil d'administration et les résultats seront communiqués lors de la cérémonie annuelle de la Fondation Groupama, en février 2023.

L'année dernière, c'est le projet de l'association Autour des Williams, qui a remporté le Prix de l'Innovation sociale 2022...