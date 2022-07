Prix de l'essence : Jeff Bezos s'en prend à Joe Biden

Le patron d'Amazon a pointé "une profonde incompréhension de la dynamique de base du marché" du président démocrate...

(Boursier.com) — Passe d'armes entre Jeff Bezos et Joe Biden... Alors que de nombreux Américains prévoyaient de se déplacer à l'occasion du week-end prolongé de la fête nationale du 4 juillet, le président des Etats-Unis a appelé les compagnies pétrolières à baisser les prix de l'essence qui montent en flèche, atteignant environ 5 dollars le gallon dans de nombreuses régions du pays.

"Mon message aux entreprises qui exploitent des stations-service et qui fixent les prix à la pompe est simple : nous sommes en temps de guerre et de péril mondial. Réduisez le prix que vous facturez à la pompe pour refléter le coût que vous payez pour le produit. Et faites-le maintenant", a-t-il demandé dans un tweet publié samedi.

Des propos qui ne passent pas pour le patron d'Amazon, qui n'a pas tardé à réagir. "Aïe ! L'inflation est un problème bien trop important pour que la Maison Blanche continue à faire des déclarations comme celles-ci", a estimé le milliardaire américain, pointant "une profonde incompréhension de la dynamique de base du marché" du président démocrate.

Ouch. Inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It's either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. https://t.co/XgKfEICZpk — Jeff Bezos (@JeffBezos), via Twitter

Une tentative de "diversion" selon Jeff Bezos

Jeff Bezos s'est dans le même temps demandé si Joe Biden cherchait "à faire diversion", se rangeant ainsi du côté des géants pétroliers, qui n'ont eu de cesse de rappeler que les prix sont fixés sur le marché mondial et soumis à des dynamiques en dehors de leur contrôle.

Plusieurs responsables de la Maison Blanche ont par la suite pris la défense du président américain. Dimanche, sa porte-parole Karine Jean-Pierre a répliqué sur Twitter, arguant que les prix du pétrole avaient chuté d'environ 15 dollars le baril au cours du mois dernier alors que les prix à la pompe avaient "à peine" baissé. "Ce n'est pas la 'dynamique de base du marché', c'est un marché qui laisse tomber le consommateur américain", a-t-elle ajouté.

Oil $15 month, down. That's not “basic market dynamics.” It's a market that is failing the American consumer. https://t.co/xpsK0QsQPT >— Karine Jean-Pierre (@PressSec), via Twitter

Lors d'une interview accordée à 'Fox', le coordinateur de la communication de Joe Biden, John Kirby, a de son côté assuré que "le président travaille très dur" pour "tenter de réduire les prix" à la pompe, citant notamment sa proposition de suspendre la taxe fédérale sur l'essence pendant l'été, qui doit encore être acceptée par le Congrès.

Des premières critiques en mai

Il a également évoqué sa décision de puiser massivement dans les réserves stratégiques de pétrole. "Il sait que cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais cela aidera si tout le monde coopère, et nous pourrions faire baisser le prix d'au moins environ 1 dollar le gallon", a affirmé l'ancien porte-parole du Pentagone.

Ce n'est pas la première fois que Jeff Bezos s'en prend à Joe Biden. En mai dernier, le fondateur d'Amazon avait critiqué la politique économique du président américain. "Vous voulez faire baisser l'inflation ? Assurons-nous que les entreprises les plus riches paient leur juste part", avait écrit le chef d'Etat sur Twitter.

"L'augmentation des impôts sur les sociétés est une bonne chose à discuter. Il est essentiel de discuter de la maîtrise de l'inflation. Les mélanger n'est qu'une erreur de direction", avait alors répondu le milliardaire américain. "L'inflation est une taxe régressive qui nuit le plus aux moins nantis. Cette mauvaise direction n'aide pas le pays", avait-il ajouté.

You want to bring down inflation? > >Let's make sure the wealthiest corporations pay their fair share.

— Joe Biden (@JoeBiden), via Twitter