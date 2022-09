Prix de l'énergie : une "urgence absolue", pour Bruno Le Maire

le système d'indexation des prix de l'électricité sur le gaz doit être modifié par une "réforme structurelle" du marché de l'énergie.

(Boursier.com) — "Je ne suis pas inquiet pour l'hiver mais avec le gouvernement je suis déterminé à apporter les bonnes réponses sur la question stratégique du prix de l'énergie", a déclaré Bruno Le Maire vendredi matin sur Europe 1, estimant qu'il s'agit de l'"urgence absolue". En amont du Conseil Energie, le ministre de l'Economie français et son homologue allemand Robert Habeck appellent, dans une tribune publiée dans 'Les Echos', la Commission Européenne "à étudier toutes les options possibles pour baisser les prix de l'énergie et simplifier les aides d'Etat aux entreprises".

"Il y a deux messages dans cette tribune, qui est un acte politique important de la part d gouvernement allemand et du gouvernement français. Le premier message, c'est que l'Allemagne nous rejoint sur cette idée que nous défendons depuis septembre 2021 : il faut découpler le prix du gaz et celui de l'électricité. Et il faut avoir des prix plus bas", a expliqué Bruno Le Maire.

Priorité absolue

"Pour la première fois, l'Allemagne reconnaît que la priorité absolue, c'est d'abord de faire baisser les prix de marché qui s'envolent de manière totalement délirante, avec des mouvements spéculatifs qui sont insupportables pour nos concitoyens et insupportables pour les entreprises", assure le ministre. "Il faut de manière urgente que la Commission européenne fasse des propositions concrètes dans les jours qui viennent pour faire baisser les prix", a-t-il ajouté.

Pour le ministre, la France a réagi tôt ce qui lui a permis d'avoir l'inflation la plus basse de toute la zone euro et de protéger les Français contre la flambée du prix du gaz et de l'électricité. "Si on n'avait pas pris ces mesures là, les factures augmentaient de 180 euros pour l'électricité et de 200 euros par mois pour le gaz au mois de janvier. Là, ce sera uniquement de 15%", précise Bruno Le Maire.