Prix de l'énergie : Fabien Roussel appelle les maires et les entreprises à ne pas payer leurs factures

Le secrétaire national du PCF soutient un maire communiste de l'Oise qui avait menacé de ne plus payer ses factures...

(Boursier.com) — C 'est "un appel à la résistance républicaine", a estimé le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), qui souhaite mobiliser les mairies, les collectivités territoriales et les entreprises, non soumises au tarif réglementé de l'énergie. Face à la flambée des prix de l'énergie, Fabien Roussel leur a proposé une solution radicale, celle de ne plus régler leurs factures lorsque celles-ci explosent.

"J'appelle les maires, les présidents de collectivité territoriale mais aussi les entreprises à ne plus payer leurs factures d'électricités quand celles-ci augmentent dans des proportions inacceptables", a lancé ce vendredi le numéro un du Parti communiste dans un entretien au 'Parisien', soutenant ainsi la démarche d'un maire communiste de l'Oise qui avait menacé de le faire.

Fin août, Jean-Pierre Bosino, édile de Montataire, une commune de 13.600 habitants près de Creil, avait en effet brandi cet ultimatum afin d'alerter sur la hausse des prix, réclamant de l'aide au gouvernement, alors qu'il craint une "multiplication par quatre" des factures dans les mois à venir.

"On verra bien si ces groupes privés osent couper l'électricité"

"Il faut sortir le gaz et l'électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité des coûts de production par EDF. Il faut également bloquer le tarif réglementé pour les concitoyens et enfin permettre aux collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne plus être soumis au marché", avait-il déclaré à 'Oise Hebdo'.

De son côté, Fabien Roussel estime que les villes et les villages "qui n'ont pas accès au tarif réglementé de l'électricité et sont obligés de se fournir dans le privé, n'ont pas vocation à se faire tondre", prévenant que "ce qui est en jeu, c'est la fermeture de nos piscines, de nos théâtres, le chauffage de nos écoles ou de nos Ehpad". "On verra bien si ces groupes privés osent couper l'électricité", a ajouté l'ex-candidat à la présidentielle.

"Ne dépensez pas votre argent à fonds perdu"

Cette forme de "résistance républicaine" est un moyen de lancer un appel à l'Etat et lui "demander de garantir aux collectivités un tarif de l'électricité stable, réglementé et dans la durée", selon le député communiste du Nord, qui a critiqué le marché européen de l'énergie et qualifié les membres du gouvernement de "capitulards" se "couchant devant Bruxelles".

Afin de "garantir à l'accès à des tarifs réglementés pour les entreprises et les collectivités", Fabien Roussel a promis de "ferrailler" dès la rentrée parlementaire. En attendant, "je dis aux collectivités : ne dépensez pas votre argent à fonds perdu", a-t-il insisté.