Prix de l'électricité : "pas plus de 10%" de hausse, promet Agnès Pannier-Runacher

""Nous ferons en sorte que le bouclier énergétique bloque une augmentation", a assuré la ministre de la Transition énergétique.

(Boursier.com) — L 'hiver sera-t-il aussi coûteux pour les Français que l'année précédente ? Alors que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a laissé entendre en septembre dernier que les prix de l'électricité allaient flamber l'an prochain, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, s'est engagée ce vendredi à limiter les hausses, mais aussi à maintenir les prix stables jusqu'à la fin de l'année.

"Les prix de l'électricité ne vont pas bouger d'ici la fin de l'année puisque le principe du bouclier énergétique est un plafonnement du prix de l'électricité", a-t-elle assuré sur le plateau de 'franceinfo', ajoutant que cette mesure permet au gouvernement "de prendre en charge 37% de la facture des Français".

Pour la suite, "notre décision est de faire en sorte qu'au 1er février 2024 - puisque c'est la date à laquelle on revoit les prix du tarif réglementé - ce tarif n'augmente pas de plus de 10%", a poursuivi la ministre.

"Nous restons très vigilants"

"Nous ferons en sorte que le bouclier énergétique bloque une augmentation, quand bien même les prix sur les marchés internationaux seraient amenés à s'envoler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", a expliqué Agnès Pannier-Runacher, précisant que les prix de l'électricité "aujourd'hui sur les marchés internationaux sont plus faibles qu'en septembre". "Mais nous restons très vigilants", a-t-elle souligné, n'écartant pas la possibilité que le conflit au Proche-Orient puisse influencer les tarifs des carburants.

Pour rappel, mi-septembre, la présidente de la CRE, Emmanuelle Wargon, anticipait une potentielle hausse de l'ordre de 10% à 20% des tarifs de l'électricité au début de l'année prochaine. "On sera dans un calcul de TRV [tarifs réglementés de vente] théoriques par rapport aux TRV gelés qui sera une augmentation beaucoup plus faible que ce qu'on a pu faire l'année dernière [...]. On sera dans une zone de 10-20% en gros", avait-elle affirmé.

Nouvel appel à la sobriété énergétique

Par ailleurs, si le risque de coupure d'électricité est écarté pour cette saison, la ministre de la Transition énergétique encourage toujours la sobriété énergétique. "Cela permet à notre système électrique de beaucoup mieux fonctionner, et c'est un des leviers pour diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre", a-t-elle justifié.

L'hiver dernier, "finalement en faisant des efforts assez limités, on a baissé notre consommation de gaz et d'énergie de 12%", a rappelé Agnès Pannier-Runacher. "Ces efforts ont permis d'économiser de l'argent sur les factures que ce soit pour les particuliers mais aussi pour les collectivités et les entreprises" et "de nous rendre moins dépendants du pétrole et du gaz internationaux", a-t-elle noté.