Prix de l'alimentation : fin du premier round des négociations commerciales

"Ça s'est plutôt bien passé, les industriels français ont été plutôt corrects", a estimé Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc.

(Boursier.com) — Y aura-t-il des baisses dans les rayons des supermarchés en 2024 ? Alors que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a récemment assuré que les prix de certains produits alimentaires baisseront cette année, les négociations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs agro-industriels réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, se sont achevées lundi soir.

"Ça s'est plutôt bien passé, les industriels français ont été plutôt corrects", a indiqué Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, sur 'TF1' lundi, affirmant avoir "une vision plutôt positive de ces négociations". "Il y aura du bon pour les consommateurs", a-t-il assuré.

Le patron des enseignes Leclerc envisage des baisses de prix sur "les produits qui comprennent des matières dont les cycles redescendent, à base de céréales, de café". "Donc on a de jolies baisses, ou en tout cas, une inflation stagnante", a-t-il estimé. "Il y aura des poches de baisse de prix et on va ramener l'inflation alimentaire à 2% ou 3% par an", a ajouté Michel-Edouard Leclerc, après des hausses de prix moyennes de plus de 20% en deux ans.

Vers "une stabilisation des prix" ?

Interrogé sur 'France Inter' ce mardi, le président de l'Association nationale des industries alimentaires, Jean-Philippe André, évoque de son côté "une stabilisation des prix", précisant toutefois ne pas avoir "les résultats définitifs". "Je pense qu'on va arriver à une stabilisation qui devrait se jouer entre 0,2% et 3%", a-t-il détaillé, prévoyant "des baisses pour tous les produits qui ont dans leur composition du blé, de l'huile de colza ou de tournesol. La volaille va continuer à baisser".

Répondant aux lecteurs de 'La Voix du Nord' lundi, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a pour sa part exprimé sa conviction selon laquelle "nous aurons un tiers des prix de l'alimentaire qui baisseront" à l'issue des négociations.

Calendrier des négociations commerciales bouleversé

Pour rappel, en novembre, le gouvernement a fait adopter une loi visant à avancer de quelques semaines la clôture de la période de négociations entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Cette mesure vise à accélérer la répercussion en rayons des baisses de certains prix de gros, notamment pour les produits tels que l'huile, le blé, et l'énergie.

Ainsi, exceptionnellement, les entreprises ont dû parvenir à un accord plus rapide sur les conditions de vente pour l'année 2024, fixé à lundi soir pour les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les plus gros fournisseurs tels que Lactalis ou Bonduelle, la date limite a été établie au plus tard le 31 janvier.